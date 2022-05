Esterilizan a 50 perros en Valladolid

VALLADOLID.— Autoridades municipales, en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria 2, realizaron la esterilización de perros domésticos y callejeros.

Hace unos días se inició una campaña de promoción para que las familias lleven a esterilizar a sus mascotas.

De acuerdo con información del Ayuntamiento, “Chiquis”, “Blanco” y “Canela”, de 6, 9 y 6 meses edad, respectivamente, fueron los primeros canes operados en la Primera Campaña Gratuita de Esterilización Canina.

En esta ocasión fueron intervenidos 50 perritos.

Las autoridades municipales indicaron que “estamos trabajando para buscar que las jornadas sean cada mes, pues la demanda es grande. Pueden estar seguros que es el inicio del plan integral y de muchas acciones que haremos para reducir el problema de perros callejeros”.

En representación del gobierno estatal asistió el responsable del Programa de Zoonosis, Dali Martínez, quien dijo que con esta cirugía, además de darles una mejor calidad de vida a los animales, se reducen los problemas viales y de salud.

Agradeció la suma de esfuerzos y el interés del Ayuntamiento para la realización de este tipo de actividades.

Para la intervención de perros, se contó con la participación de voluntarios, así como de las asociaciones “Rescate Malix” y Apaccc Valladolid.

Una de las voluntarias fue la joven Lizeth, quien registró a dos perros de la calle para que sean operados.

Testimonio

Mencionó la situación que vivió con otro can que atrapó en la vía pública y que ya estaba a punto de llevar a la campaña de esterilización.

“Resultó que sí tenía propietario; al ver el dueño que lo tenía en mis manos, me reclamó diciendo que era de él y que no permitiría que lo lleve a que le hagan cosas. No cabe duda que hay personas que les hace falta concientizar”, resaltó la joven.

En la inauguración de la campaña se contó con la presencia del secretario de la Comuna, Manuel Loría; de los regidores Daniel Díaz y Elda Sansores, y la jefa del departamento de Salud Comunitaria, Ina Cabañas.

Problema sin resolver

La proliferación de perros en condición de calle es un problema que varias autoridades en turno no han podido resolver; incluso, en campañas políticas ofrecieron construir albergues caninos, pero nada se hizo realidad.

Administraciones municipales pasadas realizaron en su momento programas de esterilización de canes, con miras a controlar la proliferación de los animales.

Incluso, se pidió a las familias cuidar a sus mascotas porque cada vez son más canes que están en las calles, lo cual se ha convertido en un problema de salud pública.— Juan Antonio Osorio Osorno