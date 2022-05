Clima en Yucatán: temporal de lluvias y viento en la Península. ¿Se disipa la amenaza de "Álex"?

Aunque la amenaza de la afectación de "Álex", el que sería el primer ciclón tropical, se despejó en el panorama de la península de Yucatán, a partir de este viernes 20 de mayo comenzará formalmente la temporada de lluvias en la región.

De acuerdo con Juan Antonio Palma Solís, coordinador de Meteored México, habrá un fin de semana bastante movido, con un temporal de lluvias y viento fuerte, incluso algunas turbonadas y actividad eléctrica.

"No se formó al final ningún ciclón tropical en la zona del Caribe, no se dieron las condiciones. Sin embargo, sí hay algunos factores meteorológicos que aparecerán este fin de semana como si fuera un fenómeno, sobre todo por la afectación de la lluvia y el viento, aunque no tan intensos como un sistema tropical", indicó el meteorólogo.