Christopher Gael aún no vuelve a casa; su madre acusa que Fiscalía no le notificó su 'aparición'

PROGRESO.— “Quiero ver y abrazar a mi hijo, hace casi un mes que no lo veo”, clama Ingrid Rosales Araujo, mamá de Christopher Gael Caamal Rosales.

A pesar que el papá del menor de edad se presentó en la Fiscalía estatal y dijo que el adolescente está con él, su mamá no lo ha visto.

“Mi hijo no está conmigo, no lo he vuelto a ver desde que salió de la casa el 28 de abril pasado para ir a la escuela, pues a la salida ya no retornó, y desde ese día desapareció, su papá se lo llevó, no lo he vuelto a ver, quiero verlo y abrazarlo”, expresó Ingrid Rosales.