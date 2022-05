Deficiencias en cuatro obras con recursos federales

VALLADOLID.— A pesar de algunas deficiencias en las obras que realiza la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), el ayuntamiento ya firmó de recibido pero bajo protesta de cuando menos tres de ellas: el parador del cenote Zací, el museo de la mujer y el mercado de artesanías, según informó el alcalde, Alfredo Fernández Arceo a través de su cuenta de Facebook.

En el mismo comunicado que emitió el primer edil, mencionó que Sedatu ha publicado en sus redes sociales que el ayuntamiento ya le recibió el mercado municipal “Donato Bates”, lo cual precisa el primer edil que es completamente falso.

Desde hace varios días hemos publicado la molestia de los locatarios del mercado municipal y de los artesanos del cenote Zací que han amenazado con ocupar a la fuerza sus locales comerciales, ya que la obras tienen más de un año de iniciado y no se los entregan, a pesar de estar terminado.

En su momento el alcalde, fijó su postura sobre las obras y dijo que presentan vicios oscuros, como es el caso del mercado de artesanías que se inunda el interior cuando cae la lluvia, además de algunas tuberías del sistema hidráulico y eléctrico que no están bien instaladas, motivo por el cual se había negado a recibirlas, pues considera que no se hará responsable de una obra que no están bien concluida.

Sin embargo ante el inicio de las lluvias, consideró injusto que los artesanos continúen en los locales de madera que se les tiene asignado en el estacionamiento, motivo por el cual decidió firmar de recibido el parador de cenote Zací, el museo de la mujer y el mercado de artesanías, pero en su comunicado no explicó cuando les hará entrega de sus locales a los locatarios de cada espacio.

En el caso del mercado municipal “Donato Bates”, el primer edil dice que no se ha terminado e invita a la gente para que se acerquen a comprobarlo, incluso es notorio y está a la vista las partes que no se han concluido, por lo que insistió en que no lo ha recibido.

Otra de las obras es la aplicación de concreto estampado en las calles que rodean el parador del cenote Zací, que incluye la 39 desde la 34 a la 38, por lo tanto ese proyecto tampoco se ha recibido.

En ese contexto, Francisco Iturralde Ávila, vecino de la calle 38, denunció que algunos tramos del muro delimitante que rodea el cenote Zací están inclinados a punto de venirse abajo y hasta donde se sabe no está contemplado repararlos, de modo que es un peligro para la gente que camina en los alrededores y eso lo convierte en una obra de mala calidad.

En el caso de los postes con su nueva iluminación que se instalaron en las calles que rodean el cenote y la calle 39 en cuestión tampoco los han encendido, debido a que al subirlos toparían con el tendido de cables del sistema aéreo que se tiene, lo cual también los convierte en una mala obra.

En se tramo no se ocultó el tendido aéreo del cableado, por lo que sigue siendo una mala imagen para el centro de la ciudad, incluso según Iturralde Ávila no hay planes para ocultarlo, pues ya está construida la calle y las banqueta, por lo tanto tampoco se hará nada en ese sentido.— Juan Antonio Osorio Osorno