Floja jornada de turismo de barco

PROGRESO.— Flojo resultó el “Carnival Ecstasy”, penúltimo crucero de mayo, ya que pocos pasajeros se quedaron en este puerto, las ventas fueron bajas, los vendedores se retiraron al mediodía de la playa y la mayoría de los prestadores de servicios estuvieron desanimados.

El crucero llegó de Cozumel, atracó a las 7:40 de la mañana con 1,455 pasajeros, y zarpó a las 5 de la tarde con destino a Estados Unidos.

El lunes 30 llegará el “Carnival Breeze”, el último de los ocho arribos de crucero programados para mayo.

Para junio hay siete arribos de crucero programados; el primero es el “Carnival Valor” para el jueves 2. En opinión de prestadores de servicios, la jornada de crucero de ayer fue floja.

Calcularon que se quedaron unos 200 pasajeros, quienes estuvieron en la playa del malecón (calle 19), pero solo recorrieron el tramo de la 80 (el inicio) a la 76.

Los extranjeros no avanzaron más. Algunos prestadores de servicios lo atribuyeron a que ahí hay mucho polvo y ruido por los trabajos de remozamiento.

Los pocos pasajeros que se quedaron en la playa pasearon en la banana, otros se recostaron en la playa, algunos se bañaron en el mar a pesar que estaba medio picado por los vientos del Noreste, pero el clima estuvo agradable con cielo de medio nublado a nublado. La ocupación de palapas, sombrillas y camastros estuvo baja.

Las masajistas no tuvieron clientela, no ganaron ayer, al igual que numerosos vendedores que, desanimados porque la mayoría de los pasajeros no compraba, optaron por retirarse e ir a otras partes de la ciudad con la esperanza de vender y tener recursos para pasar el día.— Gabino Tzec Valle