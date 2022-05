La política gana a la justicia

TIZIMÍN.— La sesión ordinaria de Cabildo derivó ayer en una acalorada discusión entre regidores panistas y priistas, cuando se puso a discusión sobre la mesa el tema del presunto abuso sexual a una menor de edad que dio paso un conflicto en El Cuyo anteanoche.

A final de cuentas privó la polémica por cuestiones políticas sobre la justicia.

Una vez dado a conocer el informe mensual de cada una de las direcciones y departamentos del Ayuntamiento, el alcalde Pedro Couoh Suaste tomó la palabra en asuntos generales para informar a sus regidores la situación delicada que se había dado en el puerto.

En resumen, relató parte del abuso sexual del que fue víctima una menor de edad y la detención en flagrancia de cuatro personas como presuntos responsables, pero también dio a conocer que la comisaria Neidy Puc Gil y los lugareños interceptaron las patrullas evitando que los trasladen a la base de la Policía.

“Según su argumento que porque no se impartiría justicia, arremetiendo con palos y piedras contra los policías. Para no entrar en conflicto con la gente, los detenidos se quedaron en la comisaría”. expresó Couoh Suaste,

“El problema, además de las agresiones a los policías, es que si una o varias personas fueron o no realmente los agresores de la menor, simplemente no podrán ser procesados, porque no se siguió el debido proceso, desde ese momento que lo impidieron se rompió la cadena de custodia”, precisó el primer edil.

“Le cayeron a palos a la patrulla, los amenazaron, a uno hasta lo abofetearon, si lo que intentaban era hacer justicia lamentablemente condenaron a una inocente a que no la tenga.

El primer edil enumeró los delitos en los que incurrió la comisaria como ataques a funcionarios, ataques en pandilla, y aprovechó para recordar que las autoridades han sido muy prudentes con la situación que se viene dando en El Cuyo para evitar confrontaciones.

“Claramente es un tema político partidista, no hay que ser ingenuos para analizar este caso, lo que le quedaría perfecto después a la comisaria es convertirse en víctima que no ha hecho más que eso, hacerse a la víctima”.

“Yo creo que este cabildo, con la soberanía y responsabilidad, no debemos caer en su juego y no permitir que siga sucediendo, porque está en juego la seguridad de las familias. Parece que estamos regresando a la época de las cavernas, es momento que se tomen acciones al respecto”, expresó.

El regidor panista José Mezo Gastelum también enlistó los delitos que cometió Neydi Puc, pero recalcó que lo más grave es que al impedir el trabajo de la Policía se rompió la cadena de custodia de los detenidos.

“Por la experiencia que se tiene, ha sido causa que los delincuentes no sean castigados”, expreso.

El secretario Javier Portillo Vergara también tomó la palabra y basándose en la ley de gobierno de los Municipios dijo que la comisaria está incurriendo en delitos, y que no sería la primera vez, pues recordó la demanda que la empresa Riad Romero interpuso en su contra por oponerse a la construcción.

“Es importante sentar un precedente, creo que los regidores hemos tratado de hacer contacto con ella, intentamos un acertamiento, pero hace lo que se le pegue en gana, vemos grupo de choque, intereses económicos…

“Deberíamos proponer tomar acciones contra esta comisaria, pero primero presentar las denuncias correspondientes por las agresiones continuas”.

La regidora Guadalupe Marrufo, también panista, coincidió en que no se debería dejar pasar esta situación.

“Pónganse en el lugar de la familia de la menor, y los que estamos acá tenemos hijas, sobrinas, familia y como personas adultas no nos gustaría que nos pase esta situación, no lo veamos como un caso político porque hoy, si no se hace justicia, ya mañana esas personas se van a sentir con libertad de realizar este tipo de acosos y violaciones.

“No permitamos que se obstruya la ley sino que se cumpla y haya un escarmiento para los que cometen estos delitos”, dijo la edil.

La edil de oposición Margarita Pérez Alamilla decidió dar su punto de vista expresando que desconocían el caso y que apenas se estaban enterando.

“Aquí vemos que son dos cosas separadas, la violación, es algo donde debe aplicarse la ley. Quiero suponer que la familia pondrá una denuncia, pero creo que aquí la cuestión más grave es que hay un rompimiento entre la comisaria y las autoridades, ahí si debemos de actuar y buscar un diálogo.

“Hay que escucharlos porque seguramente por algunas situación están actuando de esa forma. Por qué no sentarnos a platicar con ellas, escucharlas y decirles cuáles son sus obligaciones, sin ánimo de cuestiones partidistas ni políticas, porque si no, siento que no vamos a llegar a un buen término”, dijo la regidora del PRI.

Los regidores panistas volvieron a tomar la palabra, ahora la concejal Paloma Pérez Flores quien, fue la primera en sugerir la destitución de la comisaria.

“Aquí pasó algo grave, no es la primera vez, ya se ha intentado con varios hablar con ella, hoy te dice una cosa y mañana lo cambia, independientemente del tema político, aquí pasó algo grave y si a la comisaria la seguimos dejando, dónde vamos a llegar, ¿en más droga, alcohol, violación? hay que hacer algo y no dejarlo pasar”, expresó.

La sindica Saidy Matos dijo que la autoridad ha perdido el control en el puerto y no se puede permitir, “hay que actuar conforme a la ley y si hay que destituirla porque infringió la ley, hay que hacerlo”, expresó.

Jalil Metri, de Morena, dijo que en Colonia Yucatán, en la pasada administración, se destituyó a un comisario por delitos menores y el de ahora en El Cuyo es un delito penal.

En medio de la acalorada reunión se dio una ríspida discusión entre la regidora Guadalupe Marrufo y Margarita Pérez, pues la del PRI alegaba que el asunto de El Cuyo ya lo sabían todos y ellos no, por lo que la otra le dijo que apenas se estaban enterando y que no se trataba de eso si no de un caso delicado como una violación.

Tras casi una hora de tratar el mismo tema el alcalde propuso que a la comisaria se le amoneste y se le pida que se conduzcaa dentro de la ley, incluso dijo que se vote por unanimidad ya que si no son capaces de sacar un posicionamiento por unanimidad ante una situación como esa, está claro que no se está respondiendo a la expectativa de los ciudadanos en Tizimín.

Al final se dio un receso a petición de los regidores del PRI y tras 10 minutos retornaron para someterlo a votación, tal y como se esperaba solo 8 regidores votaron para que la Policía Municipal interponga las denuncias correspondientes en la Fiscalía General del Estado por las agresiones y la amonestación a la comisaria, con la advertencia que de seguir infringiendo la ley se procederá aplicar las sanciones.

Los regidores del PRI, quienes votaron en contra, señalaron que no podían respaldar un posicionamiento porque desconocían los hechos y por lo tanto necesitaban más información para poder saber qué fue lo que realmente pasó.— WENDY UCÁN CHAN