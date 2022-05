Recibe la medalla Altamirano

HUNUCMÁ.— La maestra Marlene Dolores Romero Cauich, oriunda de Hunucmá, fue galardonada con la medalla de oro Ignacio M. Altamirano por sus 40 años de servicio docente.

El gobernador Mauricio Vila Dosal le entregó la medalla el martes 24 de mayo en una ceremonia de la Segey en la ciudad de Mérida.

La maestra Marlene contribuyó a la formación de varias generaciones de niños hunucmenses.

En entrevista, la maestra Marlene dijo que inició su labor docente el 1 de septiembre de 1980 en el estado de Tabasco, donde estuvo por seis años; en 1987 logró su transferencia a Yucatán y laboró en Panabá, Celestún, Tamchén, comisaría de la comunidad de Kinchil; Texán Palomeque, comisaría de Hunucmá.

En 2002 logró su cambio a la primaria Eduardo Quintal y la primaria Álvaro Obregón, ya en su natal Hunucmá. Ahora es directora de la escuela primaria Niños Héroes.

“Todo este logro no habría sido posible sin el apoyo de mis padres y del enorme esfuerzo que ellos realizaron, ya que fuimos 10 hijos, de los cuales nueve somos maestros y una es abogada”, expresó la entrevistada.

“Es por ello que este reconocimiento es también para mis padres, ya que ellos procuraron, aun en tiempos difíciles, prepararnos con una buena educación y sacarnos adelante”, añadió.

Igual le agradeció a Dios.

Indicó que a pesar de muchas situaciones que se presentan en el camino, “pues no todo me fue fácil, no hay que mirar atrás, (sino) al contrario; de las carencias y caídas uno se levanta cada día más fuerte, y todos los días me levanto con la mejor actitud, ya que tenemos que estar al frente de nuestros alumnos, así que debemos ser un ejemplo para ellos.

“Desde pequeña soñaba con ser maestra.

“Me gusta guiar y formar a la niñez en la parte académica y, sobre todo, en la formación de valores y fomentar el bien para una mejor sociedad y mejores personas.

“Me gusta ver que muchos de mis exalumnos y exalumnas ya son profesionales. Eso para mí es mi mayor logro y recompensa, verlos con valores, que son personas de bien y saber que fui parte de su proceso, y saben que cuando me necesiten ahí estaré”, afirmó.

En sus tiempos libres la maestra Marlene coordina el catecismo infantil de la parroquia San Francisco de Asís, en esta ciudad.

Hija de Rosendo Romero y la hoy extinta Gloria Cauich, la maestra Marlene estudió en las primarias Francisco I. Madero y Feliciano Canul Reyes, la secundaria Emiliano Zapata, en esta ciudad, y obtuvo el título de Profesora de Educación Primaria en la escuela Educación y Patria, en Mérida.

Madre de dos hijos, Omar y Marlene, ambos maestros, la galardonada es muy apreciada por la comunidad y por el gremio magisterial de Hunucmá.— María Inés Castilla Quintal