Retención de vehículos y ganado por faltas menores en Tizimín

TIZIMÍN.— Líderes ganaderos afirman que se cometieron faltas administrativas con la movilización de ganado registrada hace un par de días en Espita.

Ayer continuaron las diligencias en la villa espiteña para la liberación de los vehículos involucrados y de los animales que continuaban en los corrales de la Posta Ganadera.

Fueron 34 reses de las cuales 12 no estaban en regla, ya que algunos estaban sin aretes y otros con la identificación sobrepuesta.

Las cabezas de ganado salieron de Cenotillo con destinó a un centro de acopio cerca de Panabá, sin embargo, al pasar en un filtro de la policía de Espita detectan que no tenían los documentos en regla, entre ellos la guía de traslado.

Incluso los choferes quisieron evadir a la autoridad y huir pero fueron interceptados.

Ante esta situación, Wilberth Monforte, presidente de la Asociación Ganadera de Espita, dijo que los implicados eran comerciantes de Cenotillo quienes no presentaron la documentación adecuada y hoy atraviesan por un proceso de acreditación ya que hubo reses que no tenían aretes y otros están alterados.

Al respecto también se entrevisto ayer a Esteban Abraham Macari, presidente de la Ugroy, a quien se le preguntó si se trataba de un caso de abigeato, pero dijo que no se podía catalogar así y que más bien eran faltas administrativas por animales que no tienen arete, pero si tienen fierro, lo cual significa que se conoce al dueño y que está enterado que su animal se estaba moviendo pero que cometieron un ilícito al mover animales sin aretes.

“La trazabilidad es importante, tenemos dos identificadores: uno que es el fierro, que marca la propiedad, y otro que es el arete que es el que te delimita la trazabilidad, por lo tanto no estamos facultados mover un animal sin aretes por lo que ya se considera un delito”

“Lo que estamos haciendo ahorita por instrucciones del gobierno del estado porque las uniones ganaderas así lo queremos y necesitamos mantener el estatus sanitario, es ‘apretar tuercas’”

“La ley siempre ha estado ahí pero hay que apretar más las tuercas para que la gente entienda que necesitamos de su cooperación y que hagamos lo que nos corresponde, que sepan que no puede salir ningún animal de nuestro rancho si no tiene arete y fierro porque vamos a caer en faltas administrativas y al final te van a retirar tu ganado, te vas a meter en un problema y para qué si se puede solucionar antes”.

“Los ganaderos tenemos la herramienta en nuestras manos, en nuestros ranchos no debemos cargar ni sacar ningún animal que no tenga arete, y si no hay espérate al día siguiente o hasta que lo tenga”.

Según el líder de la Ugroy el ganadero es responsable que su ganado tenga arete, el segundo es el comerciante que no debe agarrar un animal que no lo tenga por lo que si el ganadero no lo areteo, pero yo soy comerciante y me estás vendiendo un animal sin arete pues no te lo puedo comprar, eso sería lo lógico”.

“Una vez que se comprueben estos ilícitos ya no es responsabilidad de la Ugroy, sino del inspector pecuario que tiene facultad del gobierno del estado para ejercer la ley en este caso la Seder, a través de la dirección de sanidades donde el director es Gerardo Solís.

Según Esteban Abraham, el ganado seguirá encerrado en la Posta porqué no tiene arete y no se le puede dar si no acredita la propiedad hasta que presente una factura de los animales y demostrar que es de él y se le devuelva y eso es al dueño de origen.

“No es algo de ahorita sucedió la semana pasada y hace 15 días en Buctzotz, lo que está pasando ahora que se está haciendo más mediático por qué estamos apretando más las tuercas se está ejerciendo la ley como lo dice, antes no se ponía tanto énfasis en ese tema y pasaban de aquí para ahí y no había tanta detención”.

“Hoy le pido al ganadero que tome en cuenta el estatus sanitario porque lo estamos haciendo por el bien de Yucatán y de los ganaderos, que no saquen animal de sus ranchos sin arete y no le den a ningún camión algún animal sin arete ni fierro porque van a venir sanciones más fuertes” expresó.— WENDY UCÁN CHAN