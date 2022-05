Tizimín. Hallan a adolescente que salió de su casa tras un regaño

TIZIMÍN.- La noche de ayer sábado se montó un operativo policíaco en Tizimín, debido a la desaparición de J.J.O.A., de 14 años, quién fue hallado hoy domingo en casa de la comisaría de Moctezuma.

De acuerdo a lo informado el adolescente salió de su casa tras un presunto regaño de las personas que vive, pero no volvió a su casa, por lo que minutos antes de la media noche la señora M.C.C.V., de 35 años de edad, se comunicó a la base de la policía para reportar el extravío de su sobrino.

La mujer dijo que lo había regañado porque tenía autorizado ir por despensa a crédito a la tienda, pero empezó a tomar hasta lo que no le pedían. Antes el menor de edad vivía en Cancún. También mencionó que no es la primera vez que huye tras un regaño, pero en esta ocasión el que no retornara le preocupo, por lo que dio aviso a las autoridades.

Operativo de búsqueda por un adolescente en Tizimín

Con las características que aportó la mujer, los uniformados implementaron un operativo para localizarlo, al que se les sumaron habitantes de la población de Moctezuma, los que recorrieron calles de la comunidad, terrenos baldíos, caminos, montes y ranchos cercanos.

A pesar de los infructuosos resultados, al amanecer continuaron buscando al adolescente extraviado empleando un dron para ingresar a los terrenos donde no podían entrar. Poco antes del medio día lo encontraron en un predio cercano al parque principal de esta comisaría.

De inmediato fue valorado por la paramédico de la corporación municipal, por lo que lo abordaron y trasladan al cuartel Morelos en la cabecera municipal donde sus tíos cumplieron con los trámites para que se les entregue.- ISAURO CHI DIAZ