Christopher Gael, aún desaparecido; su madre está desesperada: ''Que me lo devuelvan sano y salvo''

PROGRESO.— Íngrid Rosales Araujo, vecina de esta ciudad, expresó que aumenta su desesperación porque pasan los días y no sabe nada de su hijo Christopher Gael Caamal Rosales, de 14 años de edad, quien desde el jueves 28 de abril desapareció.

“Que me devuelvan sano y salvo a mi hijo”, expresó ayer lunes la desesperada madre de familia, quien no sabe cómo está su hijo Christopher Gael, ni sabe si está con su papá, Manuel Felipe Caamal Manzano, de quien esta separada desde hace 10 años, pero no están divorciados.

Íngrid Rosales señaló que no hay comunicación con su aún esposo, a quien ya le notificaron que hay restricción para que se acerque a ella y su hijo, así que aunque se piense que Christopher Gael esté con su papá, no se ha confirmado y eso la mantiene desesperada.

La búsqueda de Christopher Gael continúa, dijo.

Afirmó que (del equipo de) Alerta Amber ya le avisaron que lo seguirán buscando hasta que lo encuentren, pero para ella cada día que pasa aumenta su desesperación, dijo que teme por la integridad de sus hijos.

Desmiente que su hijo sea cercano al papá

Aseguró que es mentira la versión que se difunde en redes sociales sobre que su hijo Christopher Gael pasa largas temporadas con su papá y luego con ella. Agregó que no hay ningún acuerdo sobre la custodia del menor y no están divorciados, el proceso de separación oficial aún está en proceso.

Christopher Gael desapareció el jueves luego de salir de clases a las 13 horas de la escuela secundaria Benito Juárez, donde estudia el segundo grado.

Nunca llegó a la casa de su abuelo Carlos Rosado Cetina, su teléfono celular no recibe llamadas y no se le puede ubicar.