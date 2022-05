Denuncia trato laboral abusivo en Las Coloradas

LAS COLORADAS, Río Lagartos.— Los guías de turistas del parador turístico de este puerto salinero hicieron fuertes acusaciones en contra del gerente de la empresa de identidad desconocida que tiene la concesión del sitio, a quien señalan de mantenerlos de pie en un reducido espacio mientras no les toque turno para algún recorrido con los visitantes.

En varios videos que publicó uno de los quejosos, que fue identificado como Mario Canul, señala que por hacer estas denuncias recibió un castigo de tres días de no poder laborar, no acercarse al parador turístico, ni ofrecer algún servicio de guía en el área de flamencos.

El argumento, dijo, porque le informaron que está prohibido tomar video en esa zona y por eso se hizo acreedor a esta sanción, aunque sabe que fue por hacer las denuncias en las que pide a sus compañeros unirse para ponerle un alto a los atropellos.

“Este es un trato inhumano, no es justo que este señor que dice ser licenciado, Óscar Correa nos tenga parados de 8 de la mañana a 5 de la tarde, nos discrimina, no sabemos a dónde y a quién dirigirnos para que esto no siga de esta manera”, expresa en la grabación.

También se ve a un grupo de guías de turistas parados, quienes por temor a represalias se mantienen en la misma posición, y del otro costado aparece uno sentado de una forma incómoda, pero aseguran que es la forma en que les permiten sentarse un rato mientras esperan la llegada de algún cliente.

Hizo un llamado a directivos de la empresa salinera para que acudan a dialogar con ellos, de lo contrario advierte que tomarían medidas severas, en las que muchas veces las cosas parecen ser insignificantes, pero que pueden engrandecerse.

Indica que no es justo que personas de fuera vengan a la comunidad a poner sus condiciones a quienes viven y fomentaron el turismo, para que ahora otros con sus “leyes” se enriquezcan de ello violando los derechos de los trabajadores.

Entre otras de las prohibiciones es que los guías no pueden proporcionar información a los turistas fuera del lugar que les tienen asignado y durante el recorrido, si alguno de sus clientes toca el agua rosa, se hace acreedor a un castigo, según revela otro de los inconformes que no se identificó.

Como se recordará, este parador turístico fue inaugurado por autoridades estatales y federales a mediados del mes de noviembre del año pasado y a seis meses surgen estas denuncias del mal trato que reciben los guías de turistas.

Por ello hacen un llamado a las autoridades correspondientes a acudir a este espacio y constatar las denuncias vertidas en los videos que se han viralizado en las redes sociales.— ISAURO CHI DÍAZ DiariodeYucatan