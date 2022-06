''Se estaba quemando mi casita'': Adulto mayor pierde todo en un incendio en Tzucacab

TZUCACAB.— Por un incendio, un octogenario que vive solo pierde herramientas, insumos y otras pertenencias, además de que en ocasiones pernocta en la pieza que se quemó.

Pese a los esfuerzos de los vecinos y autoridades municipales no se logró salvar la casa ni lo que había en su interior, esto porque las llamas ya habían cubierto toda la casa cuando llegaron los medios apoyo.

¿Cómo se originó el incendio?

Se averiguó que en horas de la madrugada de ayer domingo, al parecer un cortocircuito causó el incendio de una casa de paja de la calle 33 con 24, del Centro, propiedad del señor Carlos Chan Tut de 85 años.

Los vecinos acarrearon cubetas de agua para apagar las llamas, pero no fue suficiente, y las llamas fueron avanzando, uno de los vecinos dijo que la conmoción por apagar las llamas lo despertaron bruscamente.

En el departamento de Seguridad Pública se recibió el reporte a las 2:58 am, y al llegar al lugar policías municipales de la unidad 324 lo resguardaron para prevenir algún accidente ya que don Carlos, el propietario, intentaba entrar a para rescatar sus pertenencias pero los agentes se lo impidieron.

Por su parte personal de Protección Civil del municipio, al mando de Misael Estrada, al llegar a ese lugar las llamas ya habían invadido la casa de paja y procedieron a controlar las llamas.

''Me dijeron que se estaba quemando mi casita''

Carlos Chan, dijo a este medio que en el interior tenía insumos y herramientas para la apicultura, cajas para abejas, ahumadores, cera, prendas de vestir y otras pertenencias que no se pudieron salvar.

“Los vecinos me despertaron y me dijeron que se estaba quemando mi casita; estaba durmiendo en otro cuarto.''

Intentó rescatar mis cosas que tenían adentro pero los policías municipales me lo impidieron porque ya no se podía entrar, porque ya estaba cubierto de fuego, las palmas encendidas ya estaban cayendo y me podía quemar adentro.

Los vecinos intentaron apagar las llamas pero no había agua almacenada, cuando trajeron más agua en camionetas ya no se podía hacer nada.— MARTÍN CHAC BACAB.