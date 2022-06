Padres de familia de Tizimín usan su tiempo y dinero

COLONIA YUCATÁN, Tizimín.— El esfuerzo y dedicación, pero sobre todo su pasión por “el rey de los deportes”, el beisbol, se va notando en el trabajo de un grupo de padres de familia, mamás e incluso los propios niños, para acondicionar un terreno en el que puedan practicar en esta comunidad.

“Los madereritos” surge a raíz del deseo de rescatar esta disciplina deportiva como un semillero para poner en alto el nombre de la comunidad como lo fue en la época del auge maderero que lo caracterizó.

Para ello, al menos 7 de 14 familias de los integrantes de este equipo infantil destinan tiempo, dinero y esfuerzo para dejar en óptimas condiciones este espacio ubicado en el sur de la población.

El terreno se le concedió hace varias décadas a un grupo de 18 mujeres que conformaron una sociedad de producción de las denominadas UAIM, pero lo mantuvieron siempre en el abandono, por lo que este grupo de padres de deportistas, decidieron tomarlo para convertirlo en un campo de béisbol infantil.

Yaneth Estrella Canul, una de las que encabezan esta iniciativa deportiva dijo que “primero tuvimos que desmontar, nos ayudaron por el personal de Rancho Alegre para tirar los troncos, otros lo excavaron los papás con barretas y picos, luego juntar la basura, quemarlo y poco a poco hasta que ahora estamos sembrando el pasto”.

Para acondicionarlo, los que pudieron adquirieron un metro de pasto en rollo con un costo de 50 pesos por metro, y así van avanzando, “todas las tardes tenemos que acarrear agua con una camioneta para regarlo”, indicó.

La entrevistada enfatizó que todo aquel que quiera donar pasto, o se quiera sumar a estas actividades, siempre será bienvenido y que todo sea por el deporte, “acá no le decimos que no puede jugar porque no participó en la limpieza, a todos se les da esa oportunidad”, dijo.

Agregó que iniciaron con este plan debido a que en la comunidad solamente existe un campo multidisciplinario, y cuando los niños quieren entrenar siempre está ocupado, ya sea por futbolistas o por el equipo de los adultos.

Aclaró que no están en contra de que otros equipos utilicen el único espacio deportivo de la población, pero consideran necesario que los niños también deben prepararse para destacar en este deporte en el futuro, como en su momento lo fueron los tíos, los papás e incluso los abuelos con el equipo “Madereros” de Colonia Yucatán.

Para finalizar, agradeció a las mujeres, niños y papás que han creído en esta iniciativa que pronto estará aportando grandes satisfacciones para los que gustan del “rey de los deportes”.— ISAURO CHI DIAZ