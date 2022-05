Oficina retiene barcos: cierra dos días y deja a 100 navíos sin poder pescar

PROGRESO.— Al menos 100 barcos ya avituallados se encuentran varados, pues no pueden zarpar del puerto de abrigo de Yucalpetén para la pesca de mero debido a que la oficina de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) federal ubicada en el centro de esta ciudad cerró tanto anteayer jueves como ayer viernes.

Oficialmente, no se informó el motivo del cierre de esa oficina local.

Víctor Zacarías Solís, delegado de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola (Canainpesca), dijo que un día que se atrase el despacho de un barco representan para el armador más costos por mantener a la tripulación en tierra.

Patrones de barcos, a su vez, afirmaron que esa oficina no abre todos los días y eso afecta a la flota pesquera porque se necesitan sellar los despachos de los barcos para hacer trámites en la Capitanía de Puerto de Yucalpetén.

Pérdidas por 100 barcos sin zarpar

Esa oficina federal está a cargo de David Gibrán Cervera Paul y se ubica en la calle 29 entre 74 y 76 del centro de esta ciudad.

Zacarías Solís insistió que para el sector pesquero representa pérdidas que, por falta de despachos, no puedan zarpar los barcos ya avituallados y con anticipos entregados a los pescadores.

Afirmó que la Canainpesca investigará el motivo de que la oficina local de la Conapesca estuvo cerrada anteayer jueves y ayer.

Patrones de barcos, quienes pidieron no ser identificados, a su vez dijeron que la oficina de la Conapesca funciona de manera irregular, no abre todos los días y eso afecta a la flota pesquera porque se necesitan sellar los despachos de salida de los barcos para que se hagan los trámites ante la Capitanía de Puerto de Yucalpetén.

Pero resulta que la oficina de la Conapesca, agregaron, no abrió el jueves y tampoco el viernes, en esos dos días unos 100 barcos no pudieron ser despachados, lo que obligó a parar la flota pesquera, pues no pueden zarpar debido a que los barcos no pueden ser despachados por la Capitanía de Puerto de Yucalpetén.