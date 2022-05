Artesanos desesperados en Valladolid

VALLADOLID.— Artesanos viven entre el enojo y la desesperación, ya que llevan un año instalados en el patio del Palacio Municipal, debido a la rehabilitación del Cenote Zací y el Mercado de las Artesanías.

Los dos grupos de artesanos, que el 5 de mayo de 2021 fueron reubicados en el estacionamiento público, señalan que los trabajos de remodelación ya se terminaron, pero hay un pleito político entre el gobierno municipal y federal.

Según los vendedores, los están “llevando entre las patas” porque el Ayuntamiento dijo que cuando reciba las obras firmará bajo protesta por las inconsistencias que hay en ambos edificios, en tanto que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) se niega a aceptarlo.

Guillermo Cetina Lara, representante del grupo de afectados que pertenece al Mercado de las Artesanías, explicó que los locales ya cuentan con agua potable y energía eléctrica, pero hay problemas administrativos porque la autoridad no quiere aceptar la obra.

El artesano manifestó que ya no quieren seguir vendiendo en un estacionamiento público donde las ventas están “por los suelos”.

Por su parte, Víctor Manuel Silva Duarte señaló que 15 de los 39 locatarios cerraron porque no hay ventas. “Ya no queremos estar un día más acá; estamos en el patio trasero del Palacio, el visitante que llega no sabe de nuestra existencia”, dijo.

“Que dejen los intereses políticos a un lado y que nos permitan regresar (al Mercado de Artesanías), en la marcha irán apareciendo los errores y si es necesario sacar de nuestras ventas para hacer las reparaciones, lo haremos, pero por favor que nos dejen volver”, añadió.

Según el afectado Efraín Santos Castro, mucha gente realiza sus necesidades fisiológicas en la parte trasera de los puestos, ya que el estacionamiento queda vacío por las noches.

El otro grupo de artesanos que pertenece al Cenote Zací recordó que hace dos semanas se reunió con las autoridades municipales y les dijeron que no pueden recibir la obra porque hay afectaciones en los techos.

Los vendedores advirtieron que ésta será la ultima semana que trabajen en el estacionamiento, pues la siguiente semana tomarán las instalaciones “estén como estén” porque ya no quieren seguir vendiendo en puestos que se están desbaratando.

Los artesanos explicaron que hay más movimiento de gente en el Centro desde la reapertura de los bares y muchos de los que salen a divertirse por las noches entran a orinar donde están sus puestos. Por si fuera poco, agregaron, ya robaron cablería, focos y alrededor de 2 mil pesos en mercancía de unos locatarios.

Señalan que le pidieron seguridad e iluminación en los puestos al alcalde Alfredo Fernández Arceo, pero no hubo respuesta, así que ahora ya no quieren nada más que regresar a sus sitios.

Por último, dijeron que las láminas de cartón están resecas y en cuanto caiga un aguacero no resistirán y se mojarán.— Wendy Ucán Chan