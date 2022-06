Vuelve el turismo electoral: Llevarían a residentes yucatecos a votar a Quintana Roo

VALLADOLID.— El partido Morena estaría preparando un enorme fraude electoral en el vecino estado de Quintana Roo para favorecer a su candidata al gobierno del Estado, Mara Lezama.

La denuncia es un secreto a voces en el ámbito político, aunado a que líderes del partido fundado por el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador llegan a esta ciudad para reclutar a gente y llevarla como turismo electoral para que vote en varios municipios de esa entidad, sin contar con credencial de elector de los puntos en donde serán transportados.

Existe el antecedente de que en 2013 cientos de vallisoletanos y de otros municipios fueron llevados a diversos puntos de Quintana Roo a cambiar su credencial para votar en favor, en ese entonces del PRI, como una práctica de turismo electoral, lo cual tuvo consecuencias al grado que tanto la Fiscalía General de la República ejerció acción penal contra los involucrados, pues a un buen número de ellos se les giraron ordenes de aprehensión.

Posteriormente se dio a conocer que el Instituto Nacional Electoral aplicó sanciones administrativas contra los que fueron señalados y que se les comprobó su participación en el turismo electoral.

Ahora, según las investigaciones realizadas, algunos a los que ya se les propuso el negocio, señalaron que se retrocede 25 años, como cuando gobernaba el PRI, pues cueste lo que cueste Morena tiene que ganar en el vecino estado, por lo que muchos de sus líderes se desplazan a Yucatán, sobre todo en el oriente del Estado para reclutar a la gente, con la promesa de un pago de $2,000 por persona para llevarlos a votar, con todos los gastos de alimentación cubiertos.

En el caso de Valladolid, vecinos de Tepich y Tihosuco, Quintana Roo, llegaron el domingo pasado y se entrevistaron con panistas y priistas para convencerlos que ellos se hagan cargo de la organización del traslado.

A los organizadores locales les ofrecieron mil pesos por cada ciudadano que convenzan para viajar a Quintana Roo, el sábado por la madrugada y llegar temprano, voten y luego los traigan de regreso.

A pesar que se les cuestionó el sentido que los locales no cuentan con credencial de Quintana Roo, la respuesta fue sencilla “no se preocupen, todo está arreglado, los representantes de los partidos del PAN y PRI ya están comprados para que no se presenten el domingo, de modo que tendrán pase libre a las casillas, lo que indica que el objetivo es “embarazar” las urnas y lograr el mayor porcentaje posible de votación, sin importar si están o no en el padrón electoral.

Es probable que algunas personas que han sido panistas y priistas en esta ciudad, ahora acepten la propuesta, pues los que se cambian de partido fácilmente, según se expone, solo llegan a la política por intereses propios.

El compromiso de los líderes que llegaron es llevar a cuando menos 5,000 personas, tanto de este municipio como de Chichimilá, Tekom, Tixcacalcupul, Temozón y Chemax en autobuses que llegarán a sus comunidades para ser transportados en horas de la madrugada.— Juan Antonio Osorio Osorno