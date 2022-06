Enojo en Umán por falta de agua; no les avisaron de una reparación: dicen

UMÁN.— La reparación de una fuga en la colonia Santa Elena dejó a cientos de familias sin agua potable y causó quejas de vecinos.

El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Umán, Yucatán (Sapamuy) informó, en su página de Facebook, que sus fontaneros trabajaron varias horas anteanoche miércoles para reparar una fuga en la tubería principal de la calle 27 entre 26 y 28 de la colonia Santa Elena.

Pero, por esos trabajos, cientos de personas se quedaron sin agua potable en varias colonias como Santa Elena, Centro, Santiago, La Trinchera y Santa Bárbara.

Vecinos se quejaron de que el Sapamuy no avisó, antes de empezar ese trabajo, así que la gente no pudo almacenar agua en sus casas y eso afectó sus labores diarias.

“Lo peor es que no avisaron que no iba a haber agua potable; ahora estamos sin nada, porque para colmo ni siquiera hay presión que nos ayude a llenar los tinacos, así que dependemos del agua que sale de la llave principal y no hay”, expresó la vecina Yamile Rodríguez.