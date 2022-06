A la cárcel por deshonestidad: octogenaria no ''ve'' caer su cartera y un joven se la roba

TIZIMÍN.— La deshonestidad llevó a las celdas de la cárcel municipal de la comisaría de Colonia Yucatán a Santiago Domingo Ku Padilla, de 20 años de edad, quien vio que a una mujer de la tercera edad se le cayó su cartera y esperó que se aleje para robarse la billetera.

De acuerdo con la información oficial, el hurto ocurrió anteanoche miércoles en una céntrica tienda de abarrotes de esta comunidad, donde Lidia Dolores Briceño Delgado, de 80 años de edad, acudió a comprar su despensa.

Luego de pagar, la octogenaria puso su cartera en una bolsa, pero no se dio cuenta que se le cayó junto a las cajas de refrescos. Al llegar a su casa vio que no la tenía y regresó a la tienda a buscarla, pero la encargada del lugar le dijo que no vio nada.

Entonces, revisaron las cámaras de vigilancia y vieron que en el momento en que la cartera se le cayó a doña Lidia un sujeto esperó a que ella se vaya para meter el artículo a una bolsa de su pantalón y luego se fue de la tienda.

Cae en contradicciones

Al reconocerlo, ambas mujeres llamaron a la Policía. Al llegar los agentes, se trasladaron al domicilio de Ku Padilla, quien aceptó que agarró dicha cartera, pero dijo que tenía la intención de devolverla.

Después confesó que la arrojó en un terreno baldío, así que los oficiales lo acompañaron hasta el lugar y lograron recuperar la cartera de la adulta mayor.

En tanto, el joven fue subido a una patrulla y trasladado al comisariado para que devuelva el artículo robado a la dueña, ante el comisario Antonio Meléndez.

Posteriormente, fue llevado a la cárcel municipal para que cumpla sus horas de arresto por el hurto.— Isauro Chi Díaz