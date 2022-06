Locatarios de Valladolid regresan a una obra mal hecha

VALLADOLID.— A partir de hoy viernes los artesanos del mercado de artesanías comenzarán a trasladarse a sus locales comerciales, a pesar de las deficiencias en la construcción del inmueble, en tanto que los del parador del cenote Zací decidieron esperar hasta que el edificio está en óptimas condiciones para ocupar sus espacios.

El miércoles, los artesanos de los dos puntos participaron en una reunión convocada por el alcalde, Alfredo Fernández Arceo, quien les explicó que el mercado de artesanías y el parador del cenote Zací los recibió bajo protesta, debido a una serie de deficiencias que se observó en la reconstrucción de los edificios.

Comentó que el mercado de artesanías y el parador del cenote Zací no cuentan con el servicio de energía eléctrica, además el primero se evidenció que con las lluvias que han caído se inundan, pero los artesanos, por voluntad propia, aceptaron pasarse a sus locales comerciales, lo cual empezarán a hacer hoy viernes.

En el caso del parador del cenote Zací tampoco se cuenta con los servicios elementales, por lo que los artesanos que suman más de 40 decidieron esperar hasta que la empresa responsable de la construcción componga lo que está mal hecho que podría ser en los próximos días, incluso se habló que sería el próximo mes.

Como hemos publicado, desde hace más un año los artesanos del mercado de artesanías y del parador del cenote Zací fueron reubicados en el estacionamiento público ubicado en la parte posterior de una institución bancaria, pero debido a lo endeble de cada local construido con palos y techo de láminas de cartón estaban desesperados por regresar a sus locales, sobre todo por el inició de la temporada de lluvias.

Los artesanos, a lo largo de varios meses, se han quejado por estar en los pequeños espacios que les asignaron, pero su molestia creció luego que los dos edificios ya se terminaron y no se los han entregado, pero el primer edil les insistió en que no puede aceptar las obras mal hechas, pero ante la presión de los mismos artesanos no le quedó más remedio que recibirlas, pero bajo protesta y al mismo tiempo exigir que se cumplan correctamente con los proyectos.— Juan Antonio Osorio Osorno