Maicero de Xoy pide favorecer las semillas nativas

PETO.— Las recientes lluvias han sido aprovechadas por muchos productores de la región para sembrar sus milpas, con la esperanza de que este año las precipitaciones sean continuas para que puedan tener éxito, considerando que los campesinos dependen de las lluvias de temporal.

Casimiro Pinzón Kauil, veterano productor de la comisaría de Xoy, señaló que urge promover nuevamente el trabajo de la milpa, para que el alimento no haga falta en los hogares, sobre todo impulsar la siembra de las semillas nativas, “que son mejores que cualquier otra simiente”.

Dijo que, aunque la milpa no es vista como un negocio, es la fuente principal de donde proviene lo que se consume en los hogares.

“Urge promover nuestras semillas, dejar de consumir lo que viene de las empresas transnacionales que producen con excesivo uso de químicos que a la larga ocasionan problemas de salud a quienes consumen dichos productos”, manifestó.

Impulso requerido

Es necesario, agregó el entrevistado, que el mismo gobierno apoye a los campesinos para que puedan darle un impulso a la producción de las milpas, pues quien produce sus alimentos puede tener la seguridad de que consume un producto sano, que no afecta la salud.

“Es hora de promover el trabajo de la milpa y hacerle ver a las nuevas generaciones lo importante que es el trabajo de la milpa, hacer que se enamoren del campo, que vean el verdadero significado de producir tus propios alimentos”, abundó.

“Siempre hemos pensado que no hay nada mejor que producir lo que comes, eso te ayuda a tener lo necesario y que no haga falta la comida en la mesa.

“Pero también es necesario que haya apoyo de parte de las autoridades para quienes están trabajando y produciendo alimentos”.

Pinzón Kauil dijo que hoy más que nunca tiene claro que las semillas nativas son las mejores y más saludables, y “quienes conocen su verdadero valor son los que más la aprecian”.— Miguel Ángel Moo Góngora