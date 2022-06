Odisea de unos padres en Buctzotz por salvar la vida de su hija de dos años

Mauricio Can

BUCTZOTZ.- Al borde de la muerte fue hallada una menor de dos años de edad por su madre Beatriz Argáez Pech, de 40 años, quien de inmediato salió de su domicilio ubicado en cuando calle 12 A entre 7 y 9, en busca de atención médica para su hija.

En compañía de su esposo, se dirigió a un consultorio médico particular a las 7 de la mañana, pero el doctor a cargo no se encontraba. La niña, explicaron, presentó vómitos y diarrea, sin que se especificara cuánto tiempo llevaba la menor con este padecimiento, del cual no trascendió un diagnóstico.

Vecinos auxilian a padres

La familia fue vista por vecinos que cruzaban por ese momento cerca del consultorio, quienes no perdieron más tiempo para llamar a los números de emergencia y solicitar a las autoridades una ambulancia para la menor. Los paramédicos trasladaron a la familia de inmediato al centro médico 24/7.}

"La menor ingreso en mal estado y con pocas esperanzas de vida. La niña se veía grave", comentó un oficial municipal que atendió el caso .

La doctora del centro médico 24/7 le dio la atención inmediata, logrando estabilizar a la niña. No obstante, recomendó su traslado urgente al hospital San Carlos de Tizimín, para una mejor valoración y atención.

La Secretaria de Seguridad Pública del Estado (SSP), que tenía conocimiento del hecho, autorizó una ambulancia con base Tizimín para interceptar a la de Buctzotz en la carretera federal y hacer el cambio de la menor. La coordinación entre ambas corporaciones para brindarle una atención inmediata fue importante para la menor, que aún se encuentra delicada de salud.