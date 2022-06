Izamal. Visitantes enojados porque les prohíben entrar en mototaxi

IZAMAL.— Vecinos de comunidades aledañas se quejan de que empleados de la Dirección de Transporte del Ayuntamiento de Izamal no les permiten entrar a esta ciudad porque llegan en tricitaxi o mototaxi y alegan que está prohibido el ingreso de esos vehículos a esta cabecera municipal.

“Venimos de Tekantó (ubicado a 17.7 kilómetros de esta ciudad) y no nos dejaron cruzar que porque el tricitaxi no es legal”, informa Jorge Uc, quien indicó que inspectores de Transporte tiene un retén en la entrada del Pueblo Mágico de Izamal.

“Están violando el derecho al libre tránsito que tenemos los ciudadanos”, denuncia, en alusión al artículo 11 de la Constitución de México.

“Ya que, para empezar, no se puede sancionar algo que no está (prohibido expresamente) en la ley (de Transporte de Yucatán)”, recuerda Jorge Uc, en alusión al principio jurídico de la legalidad “todo lo que no está prohibido está permitido” para el ciudadano, mientras que el gobierno “solo puede hacer lo que dice la ley”.

“Entonces, ¿Qué sancionan si ellos mismos saben que por usos y costumbres se está usando (el mototaxi y el tricitaxi)”, indica.

José Oxté, a su vez, expresa: “Muy mal, no están capacitados los de Transporte. Quieren inventar una ley que no está escrita. Yo venía de Citilcum, pero nos paran y dicen que el mototaxi no puede entrar a Izamal, que no está permitido.

“¿Por qué no van a las comisarías de Citilcum y Kimbilá a decirlo? No son pendej..., a los linchan en esos lugares; por eso se aprovechan diciendo que la ley lo prohíbe, pero no es cierto”.

Fernando Gamboa, por su parte, señala que “hay un montón de taxis de Mérida que vienen a Izamal con borrachos y eso no lo ven (los inspectores de Transporte), autobuses trayendo pasajeros con cerveza y eso tampoco lo ven, taxis locales y foráneos que no tiene sus (luces) direccionales completas y siguen circulando.

“Peor aún, hay taxis piratas, pero tampoco los sancionan porque la mayoría de los taxis son de tres influyentes: los expresidentes (de Izamal) Fermín (Sosa Lugo) y Wílliam Sosa (Altamira) y el presidente actual (Warnel May Escobar”, se queja.

A esta ciudad llegan y salen taxis que van a Tekal de Venegas, Sitilpech, Tunkás, Tepakán, Teya, Tekantó, Citilcum, Kimbilá, Cuauhtémoc, Xanabá, Sudzal, Kantunil y Mérida, todos ellos tienen paraderos.

Además hay taxis que ruletean solo en la ciudad.

En Izamal circulan varios taxis “chocolates”, o sea, con placas sobrepuestas; otros cubren una ruta no autorizada en su concesión; incluso hay taxis cuya póliza de seguro, tarjeta de circulación y licencia de conducir ya vencieron, según se averiguó con algunos chóferes de los tres grupos taxistas que predominan en Izamal.

Sin embargo, la Dirección de Transporte municipal permite o tolera estas irregularidades, a pesar del riesgo que representan para los usuarios.— Megamedia