Motul. Encuentra a su pareja con otra mujer y se lesiona al entrar en crisis

MOTUL.— Una mujer resultó herida, luego que encontró en una casa a su pareja con otra mujer y, en venganza, rompió todo lo que encontró adentro del predio, incluyendo cristales de las ventanas. El hecho ocurrió el lunes a las 3:40 de la madrugada.

La ama de casa identificada como María llegó a un predio del fraccionamiento Puertas del Sol, ya que le avisaron que su pareja estaba con otra mujer en la cama.

En una ventana vio que su pareja se levantó para ponerse los pantalones, así que a gritos exigió al hombre que le abra la puerta.

Al entrar, la mujer comenzó a causar destrozos y en un momento dado se lesionó una mano al romper la ventana. En tanto, la otra mujer se escondió en uno de los cuartos.

Los vecinos llamaron a la Policía y reportaron que se trataba de un intento de asesinato de la pareja. Minutos después llegaron los agentes al domicilio y vieron que la lesionada estaba llorando y tenía una crisis nerviosa.

La afectada pedía la devolución de unos celulares a su pareja, pero éste solo entregó uno. La mujer no permitió que los paramédicos la atendieran, pero tampoco se retiraba del lugar.

“No se va a reparar mi corazón, me has engañado mucho; primero mi marido me engañó con mi hermana y ahora tú estás con otra, pensé que me querías”, lamentó la mujer.