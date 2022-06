Denuncian tortuguismo; no ven avances en querellas contra tres ejidatarios de Valladolid

VALLADOLID.— A casi tres semanas que un grupo de ejidatarios se manifestó en las puertas de la oficina de la Fiscalía en esta ciudad, molestos porque no se le da seguimiento a ocho denuncias que tienen puesto en contra de tres ejidatarios opositores a la actual directiva, hasta ahora esa dependencia no hace nada al respecto, a pesar que les ofrecieron que en cinco días se iba a resolver el caso.

Maximiliano Kumul Can y Ricardo May May, comisario y secretario ejidal respectivamente, recordaron que hace poco menos de tres semanas realizaron una protesta en las oficinas de la Fiscalía, molestos porque ya pusieron ocho denuncias penales en contra de Antonio Abán Cocom, Aurelio Xiu Uch y Armando Hoil Uicab por los delitos de agresión y daño en propiedad ajena y no se ha procedido en consecuencia.

En la manifestación, representantes de la Fiscalía les ofrecieron que en cinco días a más tardar le darían curso a las denuncias y mandar citar a los denunciados e iniciar los procesos correspondientes, pero el tiempo se ha terminado y no ven ningún avance de las querellas presentadas.

Los directivos ejidales comentaron que no entienden lo que está pasando, incluso su asesor legal Alfredo Och no les informa de los avances de las denuncias, de modo que se continúa con el tortuguismo en los procesos.

Continúan los acosos, acusan

Explicaron que mientras tanto los tres denunciados continúan acosando a los ejidatarios que tienen terrenos en el polígono de Zaciabil, en donde se han originado los conflictos, de lo cual han presentado las pruebas correspondientes como imágenes y videos en donde los acusados agreden a sus compañeros.

Los denunciantes comentaron que las autoridades de la Fiscalía están esperando que los conflictos se intensifiquen y que alguno de ellos resulte seriamente lesionado ante la pasividad de los encargados en impartir justicia.

Comentaron que el acoso es constante cuando los ejidatarios acuden al ejido de Zaciabil a realizar sus fajinas, o limpiar sus propios terrenos, de modo que el ambiente es tenso en el lugar y que en cualquier momento se pueden originar brotes de violencia en el lugar, por lo que de nuevo exhortaron a las autoridades a cumplir con su responsabilidad y proceder en consecuencia.