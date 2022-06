Bloqueo de la zona arqueológica de Dzibilchaltún seguirá; buscan nuevo acuerdo con el INAH

Un grupo de ejidatarios de Chablekal informó que no aceptará el pago del primer anticipo que dará el Instituto Nacional de Antropología e Historia por la expropiación de 53 hectáreas que ocupa la zona arqueológica de Dzibichaltún.

Los inconformes son los que mantienen el bloqueo de la entrada a la zona arqueológica desde hace cuatro meses y anticiparon que no lo levantarán hasta que lleguen a un acuerdo con el INAH o haya una sentencia del Tribunal Unitario Agrario sobre la petición de nulidad de la asamblea ejidal del 12 de diciembre de 2021 que dio origen a un convenio con el INAH para el pago

de las tierras.

Por medio de sus líderes Alfonso Can Tec, expresidente del consejo de vigilancia en el período 2001-2003 y actual presidente del Comité de Resistencia del Ejido de Chablekal, y Fidelio Couoh Chi, vocero del grupo, los inconformes informaron que algunos asistirán a la asamblea de este viernes 17 de junio programada a las 4 de la tarde, solamente para escuchar, tener la información de cuánto recibirán, si el INAH ya tiene las otras fechas de pago y realizar una contrapropuesta en ese mismo momento: que se elabore un nuevo convenio porque el actual está desfasado seis meses, que haya una fecha de pago total, que aclaren y muestren el avalúo de las tierras porque lo desconocen.

¿Por qué están inconformes los ejidatarios de Chablekal?

Como parte de su inconformidad, lanzaron acusaciones contra el excomisariado ejidal Manuel Abán Can, quien fue el operador del convenio actual, que presiona a los ejidatarios para que apoyen el pago, que da a cambio de este apoyo constancia de la posesión de terrenos que tienen desde hace años los ejidatarios, y que posee 5 terrenos y 3 predios que se adjudicó sin que lo autorice la asamblea. Además, pagó el servicio del abogado Wílberth Saucedo con un terreno de 4,000 metros cuadrados que está pegado al hotel Xcanatún que tiene altaplusvía, más sus honorarios en efectivo que recibirá.

¿Mañana viernes es la asamblea, van a ir?, se les preguntó.

“No, estaremos firmes aquí (en el plantón)”, respondió Fidelio. “El abogado Chab (hoy actual encargado del Centro INAH) nos prometió hace cuatro meses que vendría a platicar, lo estamos esperando. “Ya pusimos una demanda contra la asamblea del 12 de diciembre de 2021, esperaremos la sentencia. Ayer vinieron representantes de Sedatu y del INAH y nos preguntaron si vamos a recibir el dinero. Le dijimos que no porque hay varias dudas en el convenio. Para empezar el monto del dinero escrito en el convenio lo taparon con tinta negra, sabemos que son $30 millones el primer pago y que en total son $127 millones, pero el convenio no dice el total del pago y en qué fechas lo pagará. El INAH debió pagar el 31 de diciembre y no lo ha hecho, hay un incumplimiento, se debe hacer otro convenio”.

Can Tec informó que casi la mitad de los ejidatarios (son 350) no cobrará los $80 mil pesos de este primer pago porque no hay claridad ni está por escrito cómo se pagará el saldo de $97 millones. Además, en una reclamación que les hizo el director general de Cultur, Mauricio Díaz Montalvo, de que no entendía por qué no querían aceptar el pago cuando en otros años vendieron las tierras en $10 y $12 el metro cuadrado y hoy el gobierno federal paga $280. Y este dato les abrió los ojos porque si ese precio se multiplica por las 53 hectáreas, el monto del pago rebasaría los $127 millones que dará el INAH.

¿De qué manera ustedes aceptarían el pago de la indemnización?, se les preguntó.

“Pedimos un nuevo convenio actualizado y más claro, que venga el INAH para que nos arreglemos, que no paguen de poco en poco sino que sea un solo pago, que fijen un día y lo cumplan”, señaló Can Tec.

Si pierden el juicio agrario, ¿Qué seguiría?

“Es una lucha, si vemos que hay mano negra y nos niegan nuestros derechos, nos vamos a otras instancias, vamos a seguir”, dijo el mismo líder. “No queremos avorazarnos, sino que haya un pago justo de las tierras y que nos paguen todo de una vez, no poquito a poquito”.

La señora María Chi habló por las mujeres ejidatarias y se pronunció en contra del pago que se hará hoy en la Casa Ejidal de Chablekal.

Entre los ejidatarios que mantienen el bloqueo del acceso a la zona arqueológica dieron su nombre Lorenzo Chim Euán, Marcelo González Couoh, Medardo Chim Chalé, Paulino Ayil Chim, Felipe González Couoh, Fausto Can Chim, Gloria Sosa Chalé, María Imelda Can Martín, Leydi Martín Euán, Narciso Chalé Martín, Lorenzo Sosa Padrón, Saúl Chi Dzul, Mauricio Pool Trujeque, Avelino Chim Euán, entre otros. Joaquín Chan Caamal.