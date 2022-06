Progreseña teme por su seguridad; tiene miedo de que su expareja vuelva a golpearla

PROGRESO.— Nancy Karina Conde Interián fue agredida físicamente por su expareja, por lo que pide ayuda a las autoridades por temor a ser golpeada de nuevo. Según relató, los hechos ocurrieron el pasado lunes por la noche cuando llevó a su hijo menor a la casa de su expareja, donde vive con él.

“El lunes cumplo con llevarlo (al niño). Tardé ahí porque mi hijo lloraba”.

La mujer cuenta que ese día aceptó que su expareja, Antonio Israel Balam Moreno, la regrese de vuelta a su casa en una moto, pero el sujeto se alteró cuando ella le pidió un casco.

“Me empieza a dar vueltas volándose los altos. Yo me desesperé e intenté marcar a mi mamá, como no pude por estar arriba de la moto lo guarde dentro de mi pantalón (el teléfono celular)”, señaló.

“Es cuando él se da cuenta (que intentó hacer una llamada), frena de golpe e intenta quitarme el celular, es ahí cuando me tira al suelo me muerde las manos, me da dos golpes bien fuerte con los puños cerrados, entre otros jaloneos que me dio, y ahora tengo miedo que me vuelva a agredir”.

Con testigos, pero sin apoyo

La afectada asegura que hubo varios testigos de la agresión que sufrió, pero nadie quiere hablar sobre el caso y por tal motivo interpuso una denuncia en la Fiscalía, la cual quedó asentada con el número de tarjeta UNATD11-GD/001171/2022.

“Espero que las cosas no se repitan, por eso pido la ayuda públicamente”, sostiene.

Karina afirma que su expareja es una persona muy violenta y con facilidad suele alterarse, por eso pide protección a las autoridades, pues teme por su seguridad.