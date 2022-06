Sexagenario de Peto solicita ayuda para una cirugía

PETO.— Manuel Luciano Nahuat, de 63 años, requiere una cirugía por un problema en la columna lumbar y, pese a que ya juntó 40 mil pesos, le faltan $36 mil.

El afectado explicó que el problema en su columna le impide trabajar y eso lo ha limitado para reunir el dinero que le hace falta. Por eso, pide apoyo ciudadano, pues, dijo, ha recurrido a las autoridades municipales, pero no mostraron interés en ayudarlo.

Indicó que le hicieron estudios en dos hospitales; en la Cruz Roja le piden $72 mil pesos para la cirugía y en otra clínica, $70 mil pesos, pero en ésta última tendría que comprar un equipo para la rehabilitación. Recordó que en 2020 le hicieron una cirugía que le costó $80 mil.

Falta de apoyo

En ese entonces, el DIF Estatal lo apoyó con $10 mil, en tanto que el resto él lo pagó. Después, en 2021 lo operaron de una hernia en la ingle y no le cobraron nada porque le hicieron un estudio socioeconómico y se determinó que Luciano Nahuat no podía pagar la cirugía.

“Ahora requiero de esa cirugía; ya reuní $40 mil, pero me faltan $36 mil para pagarla y el equipo para rehabilitación”, explicó. “Las autoridades piensan que en cualquier hospital te pueden atender, pero se necesita un especialista.

“Lo de la columna lumbar tiene que ser con un especialista, considero que no es mucho si las autoridades me quieren ayudar; incluso en el Ayuntamiento, si cada regidor me apoyara con mil pesos, podría ir reuniendo lo que me falta”.

Señaló que acudió a la diputada federal Carmen Navarrete, quien lo mandó a la Cruz Roja, donde le dijeron que la operación cuesta 72 mil pesos.

“Fui para comprobar si de verdad era más barato, pero al final es casi lo mismo; creo que la diputada me mandó allí para que no me ayude, eso es lo que pienso”, concluyó.— Megamedia