Afectará servicios una deuda heredada en Valladolid

VALLADOLID.— En rueda de prensa denominada “Contacto ciudadano”, el alcalde, Alfredo Fernández Arceo se refirió al adeudo de $40 millones que el ayuntamiento tiene ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT), e informó que luego de un diálogo con la dependencia federal se le dejó claro que su administración tiene que pagar el adeudo en los 27 meses que restan del trienio.

Recientemente el alcalde manifestó que le descontaron los primeros $2.5 millones de los meses de abril y mayo de sus participaciones, del adeudo de $40 millones al SAT, mismos que no se pagaron en los últimos seis años de las dos pasadas administraciones que encabezaron los ex alcaldes Alpha Tavera Escalante y Enrique Ayora Sosa, ambos del partido de Morena.

De la misma manera publicamos que en las dos pasadas administraciones se les hizo descuentos a los más de 1,000 trabajadores de sus Impuestos Sobre la Renta (ISR) cuando cobraban su nómina cada quincena, pero estos no fueron declarados ante el SAT, de modo que los alcaldes ya mencionados se quedaron con el dinero, que luego desviaron.

En la rueda de prensa el primer edil, manifestó que le dejaron claro que es un adeudo del ayuntamiento, por lo tanto la presente administración tiene que pagar, para lo cual se le harán descuentos de sus participaciones federales de lo que resta su administración.

Tomando en cuenta que ya se hicieron los primeros descuentos que suman $2.5 millones, le resta un total de $37.5 millones de deuda al ayuntamiento, pero al mismo tiempo le quedan dos años y tres meses de administración municipal, es decir 27 meses.

Considerando los $37.5 millones divididos entre los 27 meses, le descontarán al ayuntamiento alrededor de $1.388,000 mensuales, lo cual afectará seriamente sus proyectos en obras de infraestructura para el municipio, los cuales se podrían modificar y ajustar de acuerdo con su presupuesto.

En el caso de la actual administración, en los nueve meses que ya transcurrieron ya pagó $8 millones que le corresponde, de modo que en su caso no tiene adeudo alguno con el SAT. Dijo que se paga en promedio de entre $950,000 hasta $1 millón mensuales, y aunque hay variantes son mínimas en impuestos de los trabajadores.

Hasta el momento no se tiene reporte si algún trabajador está siendo afectado por la negligencia de los ex alcaldes, incluso muchos de ellos, sobre todo de los departamentos de Imagen, Bacheo, Alumbrado Público, recoja de basura, entre otros, no saben lo que está pasando, ya que no entienden nada sobre la retención de impuestos sobre la Renta en sus respectivas nóminas.

De la misma manera en la reunión con medios, el primer edil exhortó a la sociedad para que hagan las denuncias que consideren, como la falta de algún servicio público, incluso si requiere del apoyo de la Policía Municipal, lo puede hacer por el Faceboock del ayuntamiento, o al 911.— Juan Antonio Osorio