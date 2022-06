Yucatán. Profepa multará a los invasores de la ciénega de Chicxulub Puerto

PROGRESO.- Hace unos días, en distintas zonas de invasión de la ciénaga de Chicxulub Puerto, comenzaron a aparecer letreros de clausurado, que fueron colocados por la Profepa, hecho que causó incertidumbre entre la población de este puerto, pues en redes comenzó a circular la versión de que los habitantes de esta zona serían reubicados.

Al respecto, se entrevistó a Alí Dib Muñoz, director de catastro y Zofemat del Ayuntamiento de Progreso, quien ayudó a esclarecer la información. Dib Muñoz señaló que los letreros fueron colocados por la Profepa a lo largo de la ciénaga de Chicxulub.

¿Por qué clausuraron predios en la ciénega de Chicxulub?

Esto fue para indicar que los propietarios de las casas colocadas en zona federal deberán acudir a dicha instancia para demostrar que el terreno en el que han construido les pertenece.

De no poder demostrarlo, se harán acreedores a una multa, de la cual se desconoce el monto, debido a que esta se calcula con base en los metros cuadrados que son ocupados por los infractores.

Cabe señalar que en los últimos años el daño a la zona de manglar se ha potenciado, pues se volvió más constante ver zonas que son "embutidas" con material tipo escombro, sobre el cual la gente construye sus propiedades. Algunos construyen casas de block y cemento, pero la gran mayoría recurre al cartón o láminas de aluminio.

Riesgos de vivir en la ciénega

Parte de los riesgos de vivir en esta zona se vio reflejado durante el año 2020, después de los efectos ocasionados por la tormenta tropical "Cristóbal", cuando el nivel de la salina creció de forma sorprendente, y estas casas quedaron rodeadas de agua por completo. Tanto, que era posible ver imágenes en internet en las que se veía cocodrilos nadando el rededor de estos predios, muchos de los cuales no fueron desalojados por sus moradores.

Respecto a la supuesta reubicación de los invasores, el director señaló que por el momento no tienen conocimiento de que esto vaya a ocurrir, pues incluso no hay una zona a donde pueda moverse la gente. Sin embargo, indicó que sí existe la intención de poder hacerlo, esto a través de un plan que se pueda desarrollar en conjunto con el gobierno del Estado y con el gobierno Federal; sin embargo, no hay nada en concreto, por lo que desconocen aún si la Profepa actuará por su cuenta para mover a la gente.

El hecho ha despertado la polémica en redes sociales, puesto que mientras algunas personas celebran que ya no se le cause más daño al manglar, otros cuestionan el hechos de que vayan a multar a los invasores y que no se haga lo mismo con la gasolinera de Chicxulub y otros espacios, así como el nuevo estacionamiento del Sendero Jurásico.