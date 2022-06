Mercado nacional está “inundado” del molusco ilegal; advierten desde Progreso

PROGRESO.– La imparable pesca furtiva de pulpo ocasiona la suspensión de ventas del producto que tienen las congeladoras y traerá graves consecuencias en la próxima temporada de captura del molusco, habrá desplome de precios en comparación con el año pasado que tuvo buen precio, anticipan empresarios y dirigentes pesqueros.

Como resultado de la pesca furtiva, las consecuencias son que al inundarse el mercado con pulpo fresco capturado ilegalmente, el cual se vende barato, el molusco almacenado en las congeladoras de la temporada pasada no se está vendiendo, aún queda producto en las plantas que no están siendo desplazadas. Los clientes del interior del país no lo están comprando porque se los surten a bajo precio por comerciantes que le co mpran a los furtivos.

José Luis Carrillo Galaz, presidente de la Confederación Mexicana de Cooperativas Pesqueras y Acuícolas, señala que el mercado nacional está inundado de pulpo fresco capturado de manera furtiva y las consecuencias son graves y negativas, pues el furtivo lo vende barato.

Estima que ese pulpo capturado en plena veda, llega a restaurantes y otros negocios, así como a comerciantes que surten al mercado nacional, lo que impacta de manera negativa a la industria pesquera que se enfrenta a un enemigo dentro del mismo sector pesquero.

Víctor Zacarías Solís, delegado de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola (Canainpesca) y presidente de la asociación Exportamar, señala que las repercusiones de la pesca ilícita de pulpo afectan a la industria pesquera establecida, que cumple con respetar las vedas, pues las congeladoras ya no están vendiendo el producto a los clientes del interior del país.

El kilo de pulpo congelado en las congeladoras de este puerto y Yucalpetén se vende de entre $180 y $200, señala Víctor Zacarías, pero los furtivos lo venden de $120 a $150 el kilo, así que los clientes prefieren ese molusco fresco aunque sean ejemplares chicos, no les interesa si se pesca de manera furtiva.

Ante esa competencia desleal, las congeladoras pasan graves apuros para vender el producto almacenado, lo que no ocurrió el año pasado. Hay ciudades como Guadalajara donde el pulpo está a precios más bajos que en las congeladoras progreseñas.

Las consecuencias son graves, indican dirigentes y empresarios pesqueros, que el impacto negativo se verá en la temporada pulpera que inicia el 1 de agosto, pues lo más seguro es que se desplomen los precios en comparación con el año pasado que rebasó los $150 el kilo que se pagaba en las congeladoras y los más afectados serán los pescadores.

Por otro lado, el jueves elementos de la Novena Zona Naval, en coordinación con oficiales de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), confiscaron en Dzilam Bravo un cargamento de 67 kilogramos de pulpo, especie en veda, cuyos poseedores no pudieron comprobar su legal procedencia.

La acción se llevó a cabo tras una inspección conjunta del Oficial Federal de Pesca de la Secretaría de Marina y personal de la Conapesca, a un vehículo que trasladaba la especie en veda, cuyos tripulantes no pudieron comprobar la procedencia legal del producto.

Por tal motivo, se procedió a levantar el acta de inspección, derivada de una orden para retener precautoriamente al vehículo en el corralón y el producto marino, quedando bajo resguardo en una congeladora de este puerto.— GABINO TZEC VALLE

