Indigna en Tzucacab un caso de maltrato animal

TZUCACAB.— Por medio de las redes sociales, desde anteayer martes vecinos de esta villa manifiestan su indignación por un nuevo caso de maltrato animal contra un cachorro, a quien le lastimaron un ojo y le propiciaron una herida cortante en una pata, lo que produjo la muerte del can.

El rechazo contra esta caso de crueldad no se hizo esperar y los quejosos piden castigo contra los autores.

Vecinos de la villa denunciaron que los hermanos Luis y Estefany A.M. siempre han cometido abusos contra los animales y en esta ocasión agredieron a un pequeño can; le dañaron un ojo y le propinaron un machetazo; después de horas, el animal murió por el dolor.

Abigail Díaz, usuaria de las redes sociales expresó: “Hoy me llegaron estas dos fotos de este tipo de $&¥*% no sé cómo llamarles y no sé qué solución podría tener esta situación. Horas tirando agua y luego encuentran a este cachorrito, le lastiman el ojo y le dan un machetazo en su patita delantera. Me da tanto coraje, porque me siento impotente.

“Deben ponerle un fin a estos tipos de actos que cometen los hermanos.

“Pobrecito cachorro, me da pena que le hagan eso, no tienen corazón las personas que lo lastimaron”, posteó.

Majo Díaz dijo que debe haber alguna persona que pueda ayudar a parar a “esa maldita gente, es injusto”.

Leonardo Pech opinó que “el dueño del animalito debe denunciar; eso de perdido son unos 4 a 6 años de cárcel”.— Martín Chac Bacab