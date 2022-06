Adeudo de Valladolid al SAT preocupa a trabajadores del Ayuntamiento

VALLADOLID.— Aunque les han dicho que no deben preocuparse, algunos empleados de la Comuna sí lo están porque no saben qué pasará, luego que exalcaldes no pagaron al Sistema de Administración Tributaria (SAT) el dinero del Impuesto sobre la Renta (ISR) durante seis años, pese a que se les descontó en su nómina; incluso, sus líderes sindicales han callado ante este problema.

El alcalde Alfredo Fernández Arceo dio a conocer que el SAT le reclamó al Ayuntamiento actual un adeudo de $40 millones que no se declararon del ISR durante las dos administraciones que fueron encabezadas por los exalcaldes Alpha Tavera Escalante (2015-2018) y Enrique Ayora Sosa (2018-2021), ambos del partido Morena.

Algunos empleados, quienes no quisieron identificarse por temor a represalias, comentaron que ellos ignoraban todo lo referente al adeudo y se enteraron al darse a conocer el caso en los medios de comunicación.

Explicaron que veían en su nómina que a ellos les descontaban sus impuestos cada quincena y sabían cuánto ganarían neto, pero lo que desconocían es que el dinero “se lo estaban robando” los dos exalcaldes.

Un poco temerosos comentaron que en realidad no saben mucho del asunto porque no entienden los términos fiscales, sobre todo los empleados que trabajan en departamentos de bacheo, limpieza general y recolecta de basura, entre otros departamentos, pero coincidieron en que sus jefes directos les dijeron que no deben preocuparse porque el Ayuntamiento ya empezó a pagar el adeudo que reclama el SAT.

Explicaron que ni siquiera sus líderes del sindicato les han dicho algo sobre la deuda, al parecer porque a ellos les comentaron que no tendrán ningún tipo de problema al pagarse el adeudo.

Lo lamentable, según dijeron, es que no se castigue hasta el momento a quienes desviaron los recursos del personal.— J.A.O.O.