Encuentra a su compañero sin vida en Umán

UMÁN.- Un hombre encontró a su compañero sin vida en una casa ubicada en la calle 17C x 48-A y 48 Diagonal del fraccionamiento Acim-I del municipio de Umán.

De acuerdo con el reporte, a las 16 horas el número de emergencias recibió una llamada de auxilio por un hombre identificado como I.D. C. A, de 58 años de edad, quien fue hallado por su compañero de casa cuando éste fue a revisar su cuarto.

Diligencias por el hallazgo de un hombre sin vida en Umán

El compañero que realizó el hallazgo explicó que durante todo el día no había visto al hombre, pero que en la tarde fueron a visitarle y al no responder fue a su cuarto para ver si no se encontraba en casa, llevándose la sorpresa de hallarlo insconsciente, por lo que dio aviso a las autoridades, sin embargo, los paramédicos únicamente pudieron certificar que ya no contaba con signos vitales.

Al lugar se presentaron elementos de la fiscalía y a la Semefo para los trámites de ley correspondientes.