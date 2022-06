Erosión en Chicxulub: la falta de playa afecta al turismo y a los pescadores

PROGRESO.— Chicxulub Puerto se queda sin playas, la erosión marina afecta los costados oriente y poniente del muelle pesquero y turístico, lo que propicia que los paseantes que llegan a pasar el día, al no encontrar espacio costero, opten por trasladarse a otras playas.

En los extremos oriente y poniente, el mar se estrella contra los cimientos de las casas veraniegas; la erosión es de poco más de 300 metros en cada lado. No hay playa, así dijeron paseantes que llegaron para pasar el día.

Unos vecinos comentaron que los paseantes al no encontrar playa, se trasladan al malecón de Progreso o se van a Chelem o Chuburná, donde la erosión costera no es muy severa como en Chicxulub, así que los prestadores de servicios se ven afectados al no quedarse los visitantes.

El permisionario pesquero José Betancourt Ávila dijo que la erosión costera causa serios problemas, pues ahuyenta al turismo y también los pescadores pasan apuros para sacar sus lanchas en la playa y fondearlas.

Hay tramos de la costa de ese puerto donde no se puede caminar en la playa, afirmó Betancourt Ávila.

El mar impacta las paredes de las casas de veraneo y las pone en riesgo con deslave de los cimientos, así que urge que se tomen medidas para rescatar la zona costera de esta comisaría, agregó.

En algunas partes de la playa donde se colocaron geotubos, aún hay playa, lo que permite que los ribereños puedan atracar sus lanchas y realizar maniobras para avituallarlas y descargar el producto.— G.T.V.