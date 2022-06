Protestan en el Centro de Salud de Progreso

PROGRESO.— Inconformes porque de manera repentina a unos los pasaron al horario diurno, a otros al nocturno y además les cancelaron un turno, trabajadores del Centro de Salud con Servicios Ampliados de este puerto realizaron ayer un plantón a las puertas de esa clínica, de 1:30 a 2:40 de la tarde.

Indicaron que “de golpe y porrazo” a los trabajadores de enfermería los cambiaron de turno, lo que les afecta en sus labores y otras actividades que realizan durante el día, pues tienen hijos, son mamás solteras y tienen otros trabajos para completar sus ingresos familiares.

En la manifestación de inconformidad por los cambios de turnos realizados por la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY) salió a relucir un rosario de quejas.

Según expusieron las enfermeras, no hay insumos para atender a los pacientes, ellas carecen de guantes, gasas y otros materiales.

Además, hay escasez de medicamentos, situación que se presenta por lo general los sábados y domingos y en el turno nocturno.

Trabajadores de enfermería y administrativos, todos sindicalizados, realizaron el plantón y demandaron la intervención de Vicente López Cardeña, secretario general de la Sección 67 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, para que los defienda y represente porque, dijeron, fue elegido para estar del lado de los trabajadores y no del patrón (el gobierno estatal).

En representación de López Cardeña llegó Pedro Aguilar Rodríguez, jurídico del sindicato, quien de entrada les dijo que ya presentaron un oficio a la SSY para que se suspendan los movimientos que se hacen, pues todo movimiento debe estar justificado.

El personal de enfermería expuso los problemas que hay en el Centro de Salud.

Indicaron que no hay jefa de enfermeras y pidieron que la nueva jefa no sea del Centro de Salud, sino llegue de otra clínica estatal y su nombramiento no sea político.

A Aguilar Rodríguez también le informaron que la falta de insumos afecta la atención de mujeres en parto o accidentados graves. “Así que mientras buscamos y nos ponemos los guantes o hacemos los informes, el niño ya nació o el accidentado ya se murió”.

El jurídico les dijo que “en un mes debemos solucionar el problema de los insumos; primero vamos a tratar el caso de los cambios”.

Pero, enseguida, una enfermera que tiene una dolencia le replicó que los insumos no pueden esperar un mes, “no se le puede decir a un paciente que dentro de un mes se le atiende”.

Aguilar Rodríguez añadió que el turno de sábados, domingos y días festivos no está establecido, sino se inventó y se está corrigiendo.

Los trabajadores le indicaron que hace años que existe ese turno.

Las enfermeras indicaron que quitaron un turno, y en el horario nocturno hay solo dos enfermeras, cuando debe haber tres, y el más afectado son los pacientes.— Gabino Tzec Valle