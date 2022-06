Acusan al alcalde de Calotmul de sabotaje

CALOTMUL.— El gremio ganadero mantiene un gran enojo por las afectaciones de gente “sin escrúpulos ni educación” que saboteó los candados en las instalaciones de la Asociación Ganadera Local (AGL).

Jesús Bartolo Núñez Rajón, líder de los ganaderos en Calotmul, explica que todo comenzó la tarde del viernes cuando retornaron a las oficinas y se dan cuenta que no había forma de ingresar la llave ya que la cerradura estaba dañada.

Les pareció extraño e intentaron abrir el portón y era la misma situación, de inmediato recurrieron a las autoridades municipales ya que el Palacio está a un costado de la posta ganadera pero fueron ignorados.

Según el presidente del consejo directivo, trató de hablar con el alcalde Luis Fernely Polanco Tun para pedirle una explicación ya que justo cuando estaban pasando ese mal momento en las puertas de la AGL no dejaba de pasar el hijo del primer edil lo que les pareció extraño.

Sin embargo, dice que no obtuvieron respuesta alguna pues ni en el Palacio ni en su casa lo quisieron recibir por Fernely Tun.

El líder, quien encabeza a 180 socios en Calotmul, dice que tiene sospechas que el alcalde mandó dañar las chapas de las dos puerta ya que el mismo viernes la secretaria le avisa que un comerciante quería ingresar ganado a la posta y le dijeron que no era posible.

“Lo único que hacemos en la posta es pesar, documentar y se llevan sus animales, no los podemos dejar porque no están en condiciones óptimas los corrales, nos falta recursos para acondicionarlos, por esa razón no se quedan las reses ahí”.

Sin embargo dice que al tener comunicación con el comerciante José Rosado se entera que los animales que llevaban eran del presidente municipal y que no podía dejarlos en su propiedad por que estaba lleno de láminas.

Por lo que dice que aunque sea el alcalde no había manera de recepcionar las reses porque no tienen corrales en forma y podían hacer destrozos los animales.

Núñez Rajón dice que haber cometido ese error con el alcalde le salió caro pues tiene sospechas que la autoridad lo mando hacer pues en la tarde cuando volvieron ya no pudieron entrar.

Fue hasta ayer cerca del medio día cuando logran ingresar tras pagar $500 a un herrero, $1,300 pesos por cada chapa y todavía falta sacar las copias de las llaves para los de la directiva de socios.

Señala fueron los candados a los que les metieron un tipo de aluminio que se encuentran comúnmente en las latas de las bebidas.

Dijo que estarán pendientes de que no se vuelva a repetir ya que de lo contrario interpondrán la denuncia correspondiente pues hay testigos.— WENDY UCÁN CHAN