Comprarán lonas para colocar en peligroso crucero en Chichimilá

VALLADOLID.— Luego de los dos accidentes registrados el viernes, en donde dos personas perdieron la vida en la carretera federal que conduce a Chichimilá, justo en el crucero con el libramiento, empresarios locales han decidido financiar la instalación de lonas con señalización de alto mucho más grandes que los que las autoridades tienen instalados en el lugar, pero que muchos conductores no ven.

Ayer publicamos que de nuevo la carretera federal que conduce a Chichimilá, justo en el entronque con el libramiento, fue escenario de dos accidentes en horario diferente, cuyo saldo fue de dos muertos y una mujer lesionada en el primer accidente y luego un motociclista resultó lesionado al ser atropellado por un automovilista.

Gerardo Vidal Cruz, presidente de la delegación de la Canaco, reconoció que las autoridades estatales y federales les han dicho que no hay dinero para construir puentes en el lugar como han exigido durante mucho tiempo, incluso dijo que las reuniones que se ha tenido con funcionarios del Instituto de Carreteras de Yucatán (Incay), no ha servido de nada porque no se ha dado ninguna respuesta a las peticiones.

Comentó que recientemente sostuvo una reunión con el súper delegado federal Joaquín Díaz Mena, pero tampoco hubo respuesta, por el contrario el funcionario federal le sugirió entrevistarse con directivos de la empresa Ingenieros Civiles y Asociados (ICA), para gestionar la posibilidad que ellos financien dos glorietas, uno en el entronque de la vía a Chichimilá con el libramiento y el otro en la libre que conduce a Cancún.

Ante esta situación, con financiamiento de los empresarios locales han decidido comprar lonas mucho más grandes que las señales de alto, para instalar en cada uno de esos puntos indicando a los conductores que deben detenerse en los cruceros.

Cada una de las lonas tendrían iluminación para que en las noches no tengan problema, además que se instalarían en puntos que sean más visibles que las láminas de alto que se tienen instalado.

Dijo que ya se han dado cuenta que las autoridades estatales y federales siempre les argumentan que no hay dinero, por lo que piden al gobernador Mauricio Vila Dosal que voltee los ojos a esta ciudad y que no solo haga obras en la capital del Estado y en Progreso, pues esas dos ciudades no son todo el estado.— Juan Antonio Osorio Osorno