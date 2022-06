Tienen tarde jurásica niños de Chicxulub

PROGRESO.– En la semana que concluyó, alumnos de la escuela primaria Andrés Quintana Roo, turno vespertino de la comisaría de Chicxulub Puerto pasaron una tarde jurásica en el Museo de Geología, edificio que aún no abre sus puertas, en el que los escolares presentaron los trabajos sobre dinosaurios que elaboraron en el colegio y sus casas.

Los escolares llegaron al museo del malecón acompañados de sus mamás y profesoras encabezadas por la maestra Leivy Ale Pech, directora de la Andrés Quintana Roo, de Chicxulub Puerto.

La invitación la recibió la escuela de parte del Comité del Museo de Geología, al que también se le conoce como museo del meteorito, pues en el edificio se exhibirán figuras de dinosaurios y otros elementos relacionados con el meteorito que formó el Cráter de Chicxulub.

Unos 140 alumnos de la Andrés Quintana Roo, se convirtieron en los primeros visitantes del museo, pero no lo recorrieron, pues debido a que no se ha entregado y los trabajos aún no terminan por completo y todavía no colocan las figuras de los dinosaurios.

La visita de los escolares y mamás de Chicxulub Puerto se hizo bajo medidas de seguridad, acceso restringido y vigilancia policiaca, fueron destacados policías en la entrada y costado norte del edificio, quienes tomaron fotografías con sus celulares.

Los alumnos que tuvieron su tarde jurásica llevaron carteles y figuras de dinosaurios, incluso un letrero de Sendero Jurásico en referencia al de Chicxulub Puerto que fue inaugurado el lunes 30 de mayo por el gobernador Mauricio Vila Dosal.

Los carteles y dinosaurios elaborados por los alumnos con ayuda del personal docente y sus padres de familia fueron colocados en los jardines del museo que recorrieron los escolares e invitados a la tarde jurásica.

El ejercicio escolar forma parte de las actividades de fin de curso escolar que realiza la Andrés Quintana Roo. Los estudiantes de esa primaria fueron también los primeros en recorrer el Sendero Jurásico luego de su inauguración.— GABINO TZEC VALLE