Con falsos ''secuestros'' asedian a las familias de Motul: este es el ''modus operandi''

KINI, Motul.- Una familia fue víctima de extorsión a través de una llamada telefónica de un número local, según hechos ocurridos este miércoles en la comisaría de Kiní.

De acuerdo con el reporte, M. C. D. P. denunció que la mañana del miércoles recibió una llamada telefónica donde le decían que tenían secuestrado a su hijo M. J. P. D, de 25 años; y ante esa situación realizó el reporte al 911.

Familias afectadas por llamadas de extorsión

Aunque las familias afectadas no han proporcionado las enormes cantidades de dinero que les solicitan los llamantes, informan a la ciudadanía para estar alertas, pues advierten que han recibido amenazas fuertes, además de que amagan con lastimar a un ser querido.

Señalan que el "modus operandi" es hacer pasar a una persona por su hijo o familiar, que desde la otra línea dice: "Mamá, haz lo que te digan, me acaban de golpear por dos tipos que no conozco, me subieron a la fuerza a un vehículo y no sé dónde me están llevando", acto seguido los afectados todos nerviosos muerden el anzuelo y acceden a pedir clemencia por el supuesto familiar secuestrado.

Los delincuentes al escuchar la desesperación de los afectados comienzan a exigir cantidades de dinero: "Si no haces lo que te digo le va cargar la ching… a tu hijo", "No te atrevas a decirle nada a la policía de lo contrario encontraras a tu hijo en pedazos".

Ya hay denuncias

Después piden grandes cantidades de dinero, algunas de las cuales llegan a los 100 mil pesos.

Coinciden en que caen en la trampa al contestar, pues el número tiene una clave local: 9911281893.

Por estos hechos, uno de los afectados se presentó en las instalaciones de la agencia 24 de la Fiscalía General del Estado en Motul a interponer su denuncia.