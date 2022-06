No ven avance en Espita en panteón “de primer nivel”, sospechan de estafa

ESPITA.— Vecinos de esta villa sospechan de una estafa por parte de una constructora particular que les vendió fosas en un cementerio de “primer nivel”.

Fue desde el año 2020 cuando a los habitantes los convencen con asegurar sus propiedades en un panteón que tendría prácticamente todos los servicios.

A algunos les mostraron incluso los planos de cómo quedaría el nuevo panteón denominado Jardines de la Paz mismo que se construiría en la periferia de la comunidad en un terreno de tres hectáreas.

Incluso los beneficiarios conocieron el terreno y tras ver los beneficios que obtendrían decidieron comprar sus fosas por un valor de 8 mil pesos, al principio les pedían de enganche 2 mil e ir pagándolo a plazos.

Hubo quienes de contado entregaron el dinero, otros aún no lo han saldado y unos más no solo adquirieron uno, sino hasta 10 fosas tal es el caso del ex alcalde Luis Uc Moo quien por cierto falleció recientemente.

Según los afectados al menos 100 personas han pagado sus propiedades y desde noviembre de 2020 comenzaron con el trato pues incluso tienen recibos de pago y firma de quien les recibió el dinero.

Gabriel Antonio Encalada Reguard es quien aparece como el dueño del panteón y conocido constructor en el interior del Estado con quien algunos negociaron y confiaron en que les harían un cementerio de primer nivel como les ofrecían en los volantes que se repartieron.

A casi dos años de haber pagado, compradores esperan respuesta pues en las oficinas ubicadas en el centro de Espita la asistente siempre les dice cuando van a preguntar que, si quieren, les devuelven su dinero, sin embargo tampoco eso les dan.

Según los afectados, les han dado largas y su temor es que se lleven el dinero que la mayoría ha pagado y no les den sus títulos de propiedad.

En el panteón solo hay un vigilante quien dijo que desde que inició la pandemia se hicieron las primeras 30 fosas y desde entonces los trabajadores no han regresado y mucho menos el responsable.

De acuerdo con los planos, el cementerio contaría con altos estándares de comodidad y servicios, como la barda perimetral, capilla, calles amplias de acceso, sistema de agua potable, electrificación, alumbrado público, sanitarios, limpieza y mantenimiento constante, caseta de vigilancia con sistema de monitoreo las 24 horas.

Incluso en el anuncio dice: “un cementerio de primer nivel como realmente la gente de la villa de Espita se merece”.

Los espiteños señalan que el actual cementerio ya está saturado, no hay espacio para más fallecidos y en el nuevo panteón les dijeron que tiene capacidad para 3 mil fosas. Según dijeron, esperan que la constructora dé la cara y les digan si les darán sus títulos de propiedad o no.— WENDY UCÁN CHAN