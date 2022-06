Regidor de Tizimín denuncia “venganza”

TIZIMÍN.— Un regidor del PRI se quejó en redes sociales que empleados del Ayuntamiento retiraron una publicidad que pagó para anunciar su empresa en el campo de sóftbol.

En su cuenta personal de Facebook, el edil de extracción priista Adrián Quiroz Osorio escribió anteayer viernes lo siguiente:

“Me cobraron para anunciar mi empresa en un área del campo de sóftbol, como a cualquier otro tizimileño, y hoy (por el viernes), con sorpresa observo que empleados municipales borraron mi publicidad.

“¿Represalias? ¿Venganza política? ¡Ya basta de la soberbia y autoritarismo en el ejercicio del poder en Tizimín!”.

El regidor recibió comentarios de apoyo en la publicación. Incluso, la concejal del PRI, Margarita Pérez Alamilla, escribió:

“Las regidoras Katia Castillo y una servidora nos solidarizamos con nuestro compañero Adrián Quiroz y exigimos explicación y reparación por este acto, jefatura de Deportes, dirección de Imagen Municipal, o quien haya dado la orden, no se puede tratar de esa forma a los ciudadanos, exigimos respeto a los acuerdos. Tizimín es de todos los tizimileños”.

Al preguntarle al regidor afectado si ya le habían dado alguna solución a su queja, manifestó que le avisaron que mañana lunes se la resolverían.

Agregó que espera llegar a buen término con las autoridades municipales, pues apenas hace tres meses solicitó anunciar su constructora y la renta de ese tipo de publicidad es anual.

Según el edil, no recuerda cuánto pagó, pero dijo que fue entre 500 y 1,000 pesos.

Por su parte, el alcalde Pedro Couoh Suaste señaló que el regidor cometió un error porque en vez de realizar su pago en Tesorería, le pagó al encargado del campo, quien no le entregó un recibo para demostrar que pagó.

“Yo personalmente le hablé al muchacho y le pregunté a quién le pagó y si tenía algún recibo.

“Me dice que le dio $500 a gente del Ayuntamiento que estaba limpiando y que los mismos trabajadores le rotularon la publicidad”, explicó el primer edil.

“No hubo mala fe”

“De manera que no hubo dolo, ni mala fe, mucho menos alguna venganza; estamos rehabilitando varios campos; en el caso particular de ese lugar, se le dio mantenimiento al baño.

“Sinceramente no sabíamos de quién era ese anuncio, así que cuando lo vi le llamé al tesorero y le pregunté si había algo pagado, pero me dicen que no tienen registrado nada”, añadió el presidente municipal.

Por último, Couoh Suaste dijo que él dio la instrucción de que se pinte la pared donde estaba el anuncio del regidor, pues se estaba dando mantenimiento a ese muro como parte de los trabajos de rehabilitación de los campos.— WENDY UCÁN CHAN