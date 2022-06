Involucran en lío a “alto funcionario” de Tizimín

TIZIMÍN.— Las confrontaciones entre los regidores del cabildo continúan pues el caso de un anuncio publicitario parece ser que se ha politizado.

En días pasados dimos a conocer la controversia que se había registrado en redes sociales luego que el edil priista Adrián Quiroz Osorio diera a conocer públicamente que por venganza política habían retirado el anuncio publicitario de su constructora en un campo de softbol.

Sin embargo el alcalde Pedro Couoh Suaste dijo que no hubo dolo ni venganza sino que el concejal de oposición no realizó el pago en Tesorería sino a un empleado en el campo deportivo por lo que el dinero no ingresó al Ayuntamiento.

Tras la publicación, el regidor del PRI envió un escrito al Diario con precisiones.

“Con respecto a las declaraciones del alcalde Pedro Couoh Suaste me permito hacer unas precisiones:

“El señor Wilberth Tello, encargado del campo de sóftbol, me buscó para darme a conocer que el Ayuntamiento estaba visitando a potenciales patrocinadores para brindar publicidad a sus empresas debido a que la comuna estaba necesitada de ingresos y que el secretario de la Comuna, Javier Portillo Vergara, le encomendó esa labor. Tengo las pruebas que avalan lo que afirmo.

Le dije que con gusto colaboraba y le pregunté cuánto y a quién le pagaría el costo de la publicidad. El señor Tello, a quien conozco de años, me respondió que a él porque el dinero lo llevaría a las oficinas municipales del “polifuncional” (Unidad deportiva)

“Aclaro, yo no busqué a los empleados del Ayuntamiento para que pintaran la publicidad de mi negocio, ellos se acercaron a mí.

Es falso que el Ayuntamiento no supiera de quién era la publicidad, ya que el día en que la borraron un empleado del Ayuntamiento, y tengo las pruebas, se comunicó conmigo para informarme que él había participado para “desaparecer la publicidad del negocio” por órdenes expresas de Alonso Campos Mena, un alto funcionario de la administración municipal, aun sabiendo que eran los logos de mi negocio.

“Los mismos empleados municipales indicaron a su superior inmediato que era publicidad del regidor Adrián Quiroz Osorio, que recientemente se había pintado y, sin hacer caso, mencionó claramente que Campos Mena había dado la orden, porque éste había recibido la indicación, ‘órdenes son órdenes y hay qué cumplirlas’.

“Entonces, ¿si sabían que era de un servidor, por qué no tuvieron la gentileza de acercarse a preguntar y explicarme los motivos de su proceder?

¿Cómo se le puede llamar a esta acción a todas luces reprochable?” cuestiona el edil.— WENDY UCÁN CHAN