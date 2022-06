“Plantan” a turistas electorales

VALLADOLID.— Al parecer, por temor, no se llevó al cabo el “turismo electoral” que líderes de Morena, habían pensado ejecutar al llevar gente de esta ciudad a Quintana Roo para votar en favor de la declarada ganadora de los comicios, Mara Lezama Espinosa, pues de última hora les habrían avisado a los “turistas” locales que no vendrían por ellos.

La semana pasada publicamos que líderes de Morena llegaron a este municipio para convencer a vallisoletanos que simpatizan con varios partidos políticos para llevarlos a votar y “embarazar” las urnas, para darle una amplia victoria a la morenista Mara Lezama y a cambio les ofrecieron pagarles a $2,000.

Incluso a los coordinadores locales les habrían pedido que reúnan a los grupos y les darían $1,000 por cada uno que convencieran.

De acuerdo con información obtenida de algunos panistas con quienes hablaron los líderes de Morena, fue el sábado por la tarde que les avisaron que ya no vendrían por ellos, ya que resultaba peligroso y riesgoso hacer el acarreo.

Debido a que ya se había detectado el acarreo, mejor decidieron no llevarlo al cabo y no exponer a los vallisoletanos, además un gran número de los que habían aceptado, al final dijeron que no lo harían por los antecedentes que existen, cuando en 2013 a muchos llevaron a votar y luego de varios años fueron detenidos por verse envueltos en el delito del “turismo electoral”, de modo que ya no lo volverían a hacer.

Todo parece indicar que varios de los que han incurrido en el turismo electoral aprendieron la lección, luego que se les fincó responsabilidad y fueron detenidos en su momento y llevados a Cancún, de modo que no se arriesgarían a cometer el mismo delito, aunque les habían garantizado que no pasaría nada porque no cambiaron sus credenciales de elector.— Juan Antonio Osorio Osorno

