Progreso cumple 151 años, entre la prosperidad y tres ''anclas'' que atender

Un ejemplo, dice, es la ampliación del puerto de altura, pues apenas se concrete, el astillero italiano Fincantieri se instalará en la terminal remota y con él llegarán empresas proveedoras, además de que podrán arribar cruceros más grandes.

Del puente de la calle 82, señala que ya se gestionó.

Con 151 años, Progreso arrastra 3 problemas

Sobre cuáles son los problemas actuales, el edil menciona el transporte urbano, las unidades están en malas condiciones, pero se hace un plan estatal de movilidad que involucra al ayuntamiento y se gestiona la inclusión de Progreso en ese proyecto.

Igual menciona la seguridad pública, se tiene una ciudad que crecer aceleradamente acompañada de un problema que se llama falta de capital humano, pues no hay policías preparados y no se puede contratar como oficial a una persona que no tiene conocimiento ni capacitación, así que falta capital humano preparado y este problema afecta también a muchos municipios. Estamos capacitando agentes.

Otro problema, abunda, es el alumbrado público, no se puede atender por completo y cambiar las luminarias, se heredó un convenio amañado y bastante problemático, sin pies ni cabeza, por eso se echó para atrás, pero como no hay el sustento legal para cancelarlo por completo, no se pueden sustituir las luminarias de toda la ciudad.

“Pero se atiende ese servicio con reparaciones, pero al concluir el juicio se podrá tener una iluminación universal”, afirma.

“El reto más importante es ver que las obras anunciadas se realicen y tener una ciudad armónica en todos los sentidos, en donde los ciudadanos que se conocen convivan y también combatir los actos delictivos en los meses de la veda del mero (todo febrero y marzo”, indica.

Afirma que ya se hicieron las gestiones, los proyectos se elaboraron bien, solo hay que continuar empujando para que las obras se inicien y, cuando se concreten, se abrirá más el abanico de oportunidades de inversiones y generación de empleos e instalación de negocios.

Progreso enfrenta un crecimiento acelerado

Señala que el Progreso de hace medio siglo (de 1972) muchos lo extrañan, incluido él, pues recuerda cuando se podía jugar una reta (de fútbol) con solo poner dos piedras en cualquier calle, pero ahora no se puede hacer porque hay muchos coches y el puerto experimentó un crecimiento acelerado.

“Antes se disfrutaba y se podía ir a cualquier parte con una tranquilidad increíble, te dejaban ir a cualquier lado, pero ahora ya no se puede jugar la reta, el crecimiento es acelerado, (hay) autos y camiones”, añade.

“Recalcar lo que todos sabemos: Progreso nace de ser un puerto pesquero, del cual nos sentimos orgullosos, pues la pesca ha sido el motor importante de la economía del municipio durante muchos años; luego, con el paso del tiempo, gana terreno el tema mercantil y de carga, convirtiéndose (Progreso) en uno de los puertos más importantes del país con el mayor número de exportaciones e importaciones.

“Por su situación geográfica, Progreso se ha convertido en un punto atractivo para los inversionistas".

“No podemos perder de vista que después se abre una nueva era con la llegada de los cruceros, pero eso no quiere decir que no se va a tener la pesca y el transporte de carga y solo tener turismo, eso está ocurriendo en la transición que no ha sido fácil, pero tampoco imposible la convivencia de todos de todos esos sectores”, dice.

Resume que los tres pilares del puerto son la pesca, el transporte de carga y el turismo, y pues conviviendo con una sola entrada y salida del puerto, es muy complicado por el exceso de camiones de carga y eso lo resienten las calles del centro y de las colonias, porque no se cuenta con terrenos para su resguardo y las unidades estacionan por distintos lugares de la ciudad.

Carga y turismo en 2042 para Progreso

“Eso es lo que vamos a regular, con las obras importantes que se están esperando, gestionadas por el gobernador Mauricio Vila, como son la ampliación del puerto (de altura), el viaducto elevado (puente que atraviese la calle 82), una obra necesaria para dividir la ciudad de manera armónica con carga y turismo, proyecto que va en avance.

“Ahora con el anuncio del Tren Maya, también están en revisión y análisis otros proyectos. Con los 151 años de la fundación de la ciudad, el principal reto es ver que se inicien esas obras y que la ciudad sea un parteaguas en el desarrollo; en definitiva en los siguientes 20 años el puerto será sumamente diferente.

“Visualizo Progreso en los próximos 20 años como una ciudad diferente, porque crece muy rápido, vienen muchos desarrollos inmobiliarios, más empresas y todo eso se traduce en fuentes de empleo y bienestar para las familias porque llega dinero para todos, se construye, se vende comida.

“En 20 años veo una ciudad más armónica, ciudad de primer y mayor nivel donde el transporte de carga pasaría por una vía alterna (puente), veo llegando una cantidad importante de cruceros por la situación geográfica del puerto. En las reuniones del Sea Trade, el común denominador de las agencias navieras de cruceros fue que todas quieren llegar a Progreso, pero tienen barcos de grandes dimensiones y calado, es un impedimento.

“Así que Progreso, de no ser un producto atractivo en 2018, cuando las navieras dijeron que no regresaban al puerto, ya se volvió un producto atractivo, pero el problema para los megacruceros y buques de grandes dimensiones es la profundidad (del puerto de altura).

“La ampliación del puerto que incluye mayor calado está a cargo de la Secretaría de Marina, ya se firmó convenio de colaboración, estamos esperando solo fecha de inicio. (El astillero italiano ) Fincantieri está esperando que se inicien los trabajos para que comience su instalación (en la terminal remota) y una vez que lo haga vendrán más industrias que serán proveedoras y habrá más viviendas y empleos”, expresa el concejal.