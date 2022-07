Sin infraestructura para el Tren Maya

PROGRESO.– El viaducto alterno no está planeado para que pase el tren, la terminal remota no tiene área para maniobras del ferrocarril para que llegue hasta esa instalación portuaria, pero en cambio (el tren) podría llegar hasta la terminal terrestre donde hay amplio espacio, comenta Raúl Torre Gamboa, ex director de la Administración Portuaria Integral (API) ahora Administración del Sistema Portuario Nacional de Progreso (Asipona).

Entrevistado sobre el proyecto del retorno del tren a este puerto, con conexión Umán-Progreso, el ingeniero Raúl Torre quien fue director de la API y durante su gestión se construyó el viaducto alterno y el (viaducto) de arcos del ex muelle fiscal dejó de usarse para el paso de camiones de carga, señala que las condiciones de la terminal remota no hay espacio para que el tren haga maniobras.

Sin infraestructura

El viaducto alterno, precisó, no está planeado para el paso del ferrocarril, no se diseñó para que se instalen rieles, de modo que no hay infraestructura para que el tren llegue a las instalaciones portuarias, además en la ciudad las vías férreas ya no existen, los espacios donde el tren hacían maniobras están ocupadas y en las calles hay mucho movimiento vehicular.

Pero, Raúl Torre opina que el tren podría retornar al puerto y llegar hasta la terminal terrestre ubicada a un costado de la salida de la ciudad, donde se cuenta con suficiente espacio para que el ferrocarril haga maniobras y la carga que llevaría lo trasladaría en camiones desde la terminal remota hasta ese lugar (terminal terrestre).

Como se ha informado, el tren prestó servicios de Mérida a Progreso durante unos 100 años, transportaba carga que traían y llevaban los barcos que atracaban en el muelle fiscal. El ferrocarril transitaba sobre el viaducto del muelle de arcos que en su construcción se dejó un espacio para las vías férreas.

El viaducto del muelle fiscal ya no se usa y toda la carga se mueve con tráileres y góndolas que operan las 24 horas del día.— GABINO TZEC VALLE