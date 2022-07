Alerta: capturan langostas “bebé” en Progreso

PROGRESO.— Hay saqueo de langosta tanto en la zona de Alacranes, donde hay cientos de trampas regadas por barcos que operan sin permisos, así como en la costa donde los ribereños capturan ejemplares infantiles, alerta Ana María Frías Salazar, presidenta de la Federación de Cooperativas Pesqueras, Turísticas, Acuícolas y Artesanales de Yucatán.

Debido a que durante la veda se estuvo capturando de manera furtiva, la pesquería de la langosta está al borde del colapso, hay saqueo del crustáceo tanto en la zona de Alacranes donde hay cientos de trampas regadas por barcos que operan sin permisos, así como en la costa donde los ribereños capturaron ejemplares infantiles, alerta Ana María Frías Salazar, presidenta de la Federación de Cooperativas Pesqueras, Turísticas, Acuícolas y Artesanales de Yucatán.

Entrevistada en relación con las recientes detenciones de barcos pesqueros de la flota mayor que no tienen permisos para capturar langosta, Ana Frías señala que urgen penas más severas para los pescadores furtivos y propone cárcel como antes se aplicaba a los que detenían con especies en veda, no como ahora que los detienen, pero luego los liberan y por eso no se frena la pesca ilegal.

Frías Salazar, socia de la cooperativa “La Pobre de Dios”, es también secretaria del Consejo de Vigilancia de la Confederación Nacional de Cooperativas Pesqueras (Comacoop), indica que la pesca furtiva de especies en veda, acabó con el pepino de mar, por eso considera urgente frenarlo, aplicar sanciones severas como cárcel a los furtivos, confiscar barcos y lanchas que violan las vedas y capturan langosta y otras especies sin tener los permisos.

Ana Frías, quien en días pasados fue nombrada, presidenta del consejo de vigilancia del Mexicoop, Consejo Superior del Cooperativismo de la República Mexicana, señala que durante los cuatro meses de la veda de la langosta, de marzo a abril, se estuvo capturando el crustáceo de manera furtiva, pese a la vigilancia que se realizó durante ese período de restricción.

La directiva afirma que los alrededor de 30 o 40 barcos de la flota mayor que sin permisos están pescando langosta, lo estaban haciendo desde antes que iniciara la temporada, e intensificaron su presencia cuando los dueños de los barcos furtivos se enteraron del buen precio que se paga por kilo del crustáceo que fluctúa de entre $850 y $900, con tendencia a subir, pues en la temporada pasada se pagó a $1,100.

“Eso fue lo que despertó la ambición de los armadores y mandaron sus barcos, burlando la vigilancia, haciendo trampa para zarpar con artes de pesca para capturar langosta, zarpan disfrazados para la pesca de mero, pero en realidad su objetivo es la langosta, que para trasladarlo a la costa lo hacen con lanchas”, remarca.

De 350 a 500 trampas

También comenta que al arrancar oficialmente la temporada langostera, cada una de las 40 embarcaciones, transportan de 350 a 500 trampas que colocan en las inmediaciones de Alacranes, que tienen inundado con esas artes de pesca.

“Hay más de 5,000 (trampas) regadas, el esfuerzo pesquero se incrementó, el pastel se reparte entre más barcos no invitados, lo que propiciará el colapso de la langosta y pareciera que quieren acabar con ese recurso marino como lo hicieron con el pepino de mar”, dice.

Con permisos de pesca, dice Ana Frías, solo hay 27 barcos, los demás operan clandestinamente, siembran trampas, se dedican al mero para evitar sospechas, luego las revisan (las trampas) sacan el producto, lo almacenan en las neveras y luego, en medio de la penumbra y complicidad nocturna lo descargan en lanchas.

La federación pesquera que dirige Ana Frías, respalda los operativos que realiza la Secretaría de Marina-Armada de México y la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura (Conapesca), que en este fin de semana en un operativo de inspección y vigilancia detuvo tres embarcaciones que sin permisos, se dedicaban a la pesca de langosta, les confiscaron crustáceo y trampas que tenían, así como especies de escama.

Ana Frías Salazar indicó que las organizaciones pesqueras no han dejado de insistir ante las autoridades federales, en este caso ante la Conapesca y la Secretaría de Marina para que ejerzan acciones de inspección y vigilancia, los resultados están a la vista, pues el fin de semana detuvieron a tres barcos y también han confiscado pulpo.

Mencionó que la Conapesca pone de su parte para combatir la pesca ilegal, pero a los furtivos que detienen, luego los liberan por un juez, salen libres y continúan con la pesca ilegal.

En el caso de los ribereños, indica Ana Frías, en la veda éstos capturan langosta infantil, no les permiten crecer y eso ocasiona un daño muy grave para la especie que está en grave riesgo su reproducción, pues muchos buzos pescan langosta con hueva, se los cortan y lo tiran.— GABINO TZEC VALLE