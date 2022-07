Nadadores yucatecos, con oros en campeonato centroamericano, sin apoyo de la Conade

MÉRIDA.- Los yucatecos Ana Sofía Lara Loría y Esteban Rubio Villanueva, integrantes de la Selección Nacional de Natación, ganaron sendas medallas de oro en el Campeonato Centroamericano y del Caribe en Natación, que comenzó el pasado fin de semana en el Centro Acuático de Bridgestone, Barbados.

Esto, de acuerdo con familiares de los competidores, sin apoyo de la Conade a causa del problema político que enfrenta la Federación Mexicana de Natación y con el esfuerzo de sus familias que debieron desembolsar más de 50 mil pesos para que los adolescentes acudieran a la competencia internacional.

México en el Campeonato Centroamericano y del Caribe en Natación

Hasta ayer, México se mantenía a la cabeza del medallero del campeonato, con 46 preseas de las que 22 son de oro, 13 de plata y 11 de bronce. La nacida en Mérida, Yucatán, obtuvo la presea aúrea con el equipo femenil de 4 por 100 metros combinado, en donde ella participó con el estilo de pecho, su modalidad más fuerte y con la que ostenta el bicampeonato nacional. Ana Sofía también obtuvo el cuarto lugar en la prueba individual de los 100 metros pecho.

Ana Sofía y el equipo femenil que ganó el oro en Barbados

Por su parte, Esteban Rubio ganó en la prueba de relevo mixto 4 por 50 metos libres en donde, junto con Patricia Vázquez, Andrea González y José Reytor, conquistó el oro dentro de la categoría 13-14 años.

Esteban y el equipo mixto con el que ganó el oro

Esteban registró un tiempo de 26 segundos con 61 centésimas para colaborar con el triunfo y registrar un nuevo récord con tiempo total de 1:44.91. Ana Sofía y Esteban acudieron acompañados de Antonio Moreno, entrenador en jefe de Acuática Urioste, el centro de natación donde entrenan.

Selección de Natación de México costeó su viaje

Los yucatecos forman parte de la delegación de 95 atletas mexicanos, entre niños y jóvenes, que participaron en el campeonato y que no contaron con apoyo de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade). Esto, debido a que dicha instancia apoya a Kiril Todorov como presidente de la Federación Mexicana de Natación y no reconoce al Comité de Estabilización para dicha federación, por lo que niega recursos a las actividades que deriven de él. Cabe precisar que, por su parte, la Federación Internacional de Natación (FINA) no reconoce a Todorov y sí al Comité de Estabilización.

Carta que les fue enviada a las familias para costear los gastos de los competidores

Así, los gastos debieron correr a cargo de las familias de los deportistas, quienes recurrieron a rifas para recaudar fondos que les permitieran hacer los sueños realidad. Según una carta enviada, la agencia contratada para organizar el viaje de los deportistas cobró al menos 2,200 dólares por cada uno de ellos, unos 45 mil pesos.

Además, en el caso de los yucatecos, a esa cifra inicial hubo que agregar gastos de traslado a Cancún, así como dos días extra de alojamiento, debido a que no había vuelo de regreso antes. En su caso, las familias pagaron alrededor de 55 mil pesos, precisó Josué Rubio Pech, padre de Esteban.

En dos meses las familias debieron recolectar el dinero. Los locales también solicitaron apoyo al Instituto del Deporte de Yucatán (IDEY); Ana Sofía pudo contar con él y Esteban, no, "aparentemente porque ya no tienen presupuesto", dijo Rubio Pech, quien hoy se reunió sin éxito con Miguel Ángel Navarro Ramírez, director de Alto Rendimiento de la dependencia. El Ayuntamiento de Mérida, por su parte, aportó 3 mil pesos, los cuales no han sido entregados, agregó el padre de familia.