Se quedan sin vender carne en Valladolid

VALLADOLID.— Abastecedores del mercado reportaron que anteayer domingo no vendieron carne de cerdo porque no funcionó la caldera en el rastro y no sacrificaron a los animales, sin que ninguna autoridad les de alguna explicación.

Javier Fernández Arzápalo, expresidente de la Unión de Abastecedores, manifestó que en lo que va de la presente administración municipal ya son tres veces que se quedan sin venta porque no funciona la caldera, de modo que el matadero está en pésimas condiciones.

Hay que recordar que el Ayuntamiento recientemente anunció un proyecto de rehabilitación del rastro municipal, pero hasta ahora no ha hecho nada, de modo que los carniceros siguen pasando necesidades, sobre todo que la matanza de los animales se hace en el suelo.

Injusticia

Fernández Arzápalo comentó que el domingo es el mejor día de venta, por lo que considera que no es justo lo que les hicieron a los abastecedores.

Recordó que la mayoría de ellos acudió anteayer a buscar su carne para vender en el mercado, pero se sorprendieron al ver que los cerdos no fueron sacrificados.

“Solo les dijeron que la caldera tuvo un hueco y no se podía calentar el agua para meter los animales y retirarles el pelambre, por lo tanto se quedaron sin venta y las consecuencias fue que ni siquiera pudieron surtir los pedidos que tenían de los taqueros y restaurantes de la ciudad”, lamentó.

Los carniceros intentaron comunicarse con los encargados del matadero, agregó, pero no les contestaron y nadie les dio la cara para que les expliquen lo que realmente pasó.

El exlíder de la Unión de Abastecedores dijo que no es posible que sigan pasando este tipo de situaciones que afecta tanto a los consumidores como a los propios carniceros.

Explicó que detrás de la matanza de animales hay otras personas involucradas, como los que hacen chicharra y les pagan por cada día trabajado.— J.A.O.O.