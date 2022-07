En venta sede de Expo Feria de Valladolid

VALLADOLID.— Los socios del lienzo charro “Los Gavilanes”, que por unos 30 años ha sido utilizado como recinto ferial, venden o dan en renta el lugar, luego que desde hace dos años no fue ocupado porque la Expo Feria se suspendió debido a la pandemia del Covid-19.

En caso de venderse el lienzo charro, las autoridades municipales no tendrían otro sitio para efectuar el tradicional evento en la segunda quincena del mes de enero de cada año.

Sin embargo, tampoco se ha determinado si se hará o no la Expo Feria 2023, pues de acuerdo con datos obtenidos, las autoridades no han decidido qué pasará porque la pandemia aún no termina.

En años anteriores los socios propietarios de “Los Gavilanes” dieron al Ayuntamiento en turno el espacio en renta, la cual fue de casi $2 millones, al menos la última vez que hubo eventos.

En la administración de la exalcaldesa Alpha Tavera Escalante (2015-2018) Bernardo Azcorra (q.e.p.d.) donó un terreno ubicado a la vera de la avenida “Zaci Hual” para realizar la Expo Feria.

Rechazan proyecto

En ese entonces se elaboró un proyecto, pero no fue aprobado en el Cabildo porque autoridades de Protección Civil no autorizaron el suelo del lugar, ya que había sido un banco de materiales de construcción.

Ahora los socios colocaron un letrero de venta o renta en la puerta del recinto ferial, de modo que en caso que pase lo primero las autoridades no tendrían otro terreno para llevar al cabo la Expo Feria, al menos que las mismas autoridades decidan adquirir un predio, aunque tendrían que construir toda la infraestructura requerida.

El Ayuntamiento ha realizado en el actual recinto ferial varias construcciones, como locales comerciales y otros que se usan como restaurantes, el escenario al aire libre, baños, entre otras.

Incluso, cada año previo a la Expo Feria se invierte una buena cantidad de dinero en la rehabilitación de todo el terreno, sobre todo para dotarlo de los servicios de agua potable y energía eléctrica.— J.A.O.O.