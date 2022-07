Ejidatario en Tizimín pide apoyo de la Procuraduría Agraria ante invasión de tierras

SUCOPO, Tizimín.— El ejidatario Máximo Tut Nájera hace un llamado a la Procuraduría Agraria (PA) porque varios ejidatarios y él han sufrido atropellos de la misma autoridad ejidal.

El afectado, de 68 años de edad, explicó que el lío en esta comisaría se debe a que el comisario Wilberth Tinah Pool falsifica documentos y cobros de comisiones para vender terrenos ejidales.

Según la ley agraria, no se permite que la directiva cobre un porcentaje a los ejidatarios solo por vender un terreno, pero son acuerdos que tienen el comisario, el secretario y el tesorero.

Por si fuera poco, Tut Nájera afirmó que se han falsificado documentos de un terreno que todavía le pertenece a él y que no se terminó de pagar. Explicó que su parcela originalmente era de 20 hectáreas, pero el comisario lo indujo a que le venda seis ha a un particular.

Acusa engaños para vender un terreno

Agregó que, casi con engaños, lo hicieron vender parte de su tierra, pues el compromiso era que solo se vendan dos, pero el comisario le pidió que se venda más porque ya se estaba midiendo el lugar.

Al final, se logró llegar a un acuerdo y se puso un precio de 60 mil pesos, de los cuales solo le dieron 50 mil pesos y queda un saldo pendiente, por lo cual no le ha dado el documento al que sería el propietario.

Los compradores le comentaron que meterían ganado para poder pagar la deuda, pero no lo han hecho y, en cambio, lo han estado fastidiando.

“Me han quemado mi parcela varias veces, me han matado a mis borregos, explotan mi terreno porque meten sus animales, yo ya me canse de los atropellos”, manifestó el ejidatario.

Explicó que en una ocasión fue a la Procuraduría Agraria en Valladolid, donde le respondieron que tiene que cercar su terreno y dejar una mensura de dos hectáreas.

“Cómo voy a seguir regalando mi terreno, si prácticamente quiere el comisario que se los deje todo”, lamentó el quejoso.

Según el ejidatario, ya no sabe a dónde más acudir porque las autoridades ejidales no lo apoyan y no solo él está en esa situación, sino que son varios ejidatarios que se quejan por la invasión y la explotación de sus tierras en Sucopo.